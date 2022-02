Tarín: "El proyecto me convenció"

Rodrigo Tarín ya ejerce como nuevo jugador del Real Oviedo. El central valenciano fue presentado en la sala de prensa del Carlos Tartiere y se mostró encantado con la decisión que tomó y que le vincula con los oviedistas hasta 2025: "El Oviedo me mostró un proyecto a nivel personal y deportivo que me encantó y me convenció. Estoy totalmente comprometido".

Hasta ahora sólo ha seguido al equipo desde fuera pero todo lo que ha visto del Oviedo le gusta: "Me encanta el equipo, me parece súper incomodo para los rivales y ante el Almería jugaron un partidazo. Vi que el Oviedo fue muy valiente ante el Almería y la victoria fue totalmente merecida".

Mirando al largo plazo, Tarín no se asusta por hablar de luchar el objetivo de jugar el playoff: "Creo que debe haber esa ilusión por el playoff. Estamos en una posición que nos permite perfectamente pensar en ese objetivo, pero no hay que perder la objetividad y es difícil, hay muchos clubes luchando. Pero queremos luchar por ello y es una ilusión".

Tarín se unirá a los entrenamientos con el resto de compañeros mañana cuando el equipo comience a preparar la visita al Amorebieta en El Requexón.