Sprint de colocación

La Segunda División es una categoría en la que se acostumbra a hablar de lo mucho que queda, pero la realidad es que el calendario comienza a quemar etapas y ya sólo restan cuatro citas para poner el broche a la primera vuelta. El Real Oviedo llega a esta fase de la competición dispuesto a posicionarse en las plazas que permiten pelear por premio al final de la Liga y mirando de reojo a la Copa del Rey en la que vivirán su primer asalto frente al Andratx, de Segunda RFEF.

Un simple vistazo a la clasificación avisa que el Oviedo puede pelear por todo o meterse en problemas. Es la situación que afecta a la inmensa mayoría de equipos de la Liga. Los empates, hasta nueve, son le principal lastre de un equipo que vuelve a reunir más méritos que puntos, pero eso no cotiza en el deporte profesional.

Es innegable que José Ángel Ziganda ha conformado un bloque complicado de batir. Las tres derrotas encajadas en lo que va de Liga así lo corroboran.

Su gran debe está en el Carlos Tartiere. Ante su gente, los azules sólo han sido capaces de ganar tres de los nueve encuentros disputados y así se explica que no esté un poco más cerca de los puestos de playoff.

Ahora, hasta el final de la primera vuelta el calendario fija compromisos contra Mirandés, Alcorcón, Fuenlabrada y Valladolid. Es complicado. A priori, las dos próximas citas podrían sr propicias. El conjunto de Anduva ha perdido cinco encuentros como local; mientras que el Alcorcón está sumido en una crisis de resultados que le tiene descolgado en la tabla. Tampoco el Fuenlabrada, lastrado por las lesiones, está teniendo el comportamiento de cursos anteriores, mientras que el Valladolid será una durísima prueba.

Para que no falta nada, el equipo deberá afrontar la primera ronda de la Copa del Rey frente al Andratx. El conjunto balear milita en la Segunda RFEF y habrá que adaptarse a la superficie sintética de su campo. Los azules saben que la Copa reportará pocas alegrías en el largo plazo, pero no quieren disgustos antes de tiempo. Además, los jugadores con menos minutos tendrán la opción de reivindicarse en un torneo que históricamente no ha dado alegrías a la parroquia oviedista.