Mucho trabajo por hacer

En el arranque del partido, el conjunto ovetense mostró una actitud ofensiva, acercándose con peligro al área rival. Una falta lateral botada por Reina estuvo cerca de convertirse en el primer gol, pero el remate final se marchó desviado. Poco después, el Dépor logró marcar, aunque la acción fue anulada. El duelo mantuvo un ritmo equilibrado, con opciones para ambos bandos. En el minuto 18, Eddahchouri rozó el gol para los gallegos, aunque no pudo definir con claridad. Reina volvió a intentarlo en el 26 con un disparo lejano que salió por poco. Antes del descanso, el técnico azul tuvo que hacer la primera sustitución por molestias físicas: Ovi entró en lugar de Hassan.

Tras el paso por vestuarios, el Oviedo golpeó primero. Fede Viñas, uno de los varios cambios introducidos en el intermedio, aprovechó su oportunidad para adelantar a los suyos en el minuto 48. Sin embargo, la ventaja apenas duró. El Dépor reaccionó con contundencia y volteó el marcador con dos tantos consecutivos, en los minutos 56 y 61, dejando al cuadro asturiano sin capacidad de respuesta clara.

A pesar del empuje final, los de Paunovic no consiguieron igualar el encuentro y terminaron encajando su primer revés de la pretemporada. La 74ª edición del Trofeo Emma Cuervo se quedó en Galicia, en una tarde donde el Real Oviedo dejó detalles positivos pero también aspectos por pulir antes del inicio liguero.

En el enlace de esta noticia puedes escuchar las declaraciones de Fede Viñas.