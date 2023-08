Recepción a los niños saharauis

Tras el saludo por parte de la concejala delegada de Políticas sociales, María Velasco, que ha invitado a los pequeños a presentarse y ha destacado la importancia de este programa, la coordinadora de ‘Vacaciones en paz’, Paula Bernardo, ha detallado que uno de los principales objetivos del mismo es “mejorar el estado de salud y social” de las niñas y ha agradecido “a las familias, como siempre, el estar aquí, que sois nuestro bastión, y a la Corporación, porque el Ayuntamiento de Oviedo siempre nos ha apoyado. Si ‘Vacaciones en Paz’ se logra es gracias a vosotros. De hecho, el año pasado fue nuestro único financiador del programa. Este año, al ser un programa más grande, es más extenso, pero siempre estáis, indiscutiblemente, a nuestro lado. Llevamos organizando este programa hace casi 30 años y es importantísimo que siga adelante”. Este verano, durante los meses de julio y agosto, ha explicado Paula Bernardo, “son 97 niños los que han venido a Asturias y en el caso de Oviedo, 21, cifra que ha triplicado el número que había el año pasado”.

Respecto a los objetivos, la coordinadora del programa ‘Vacaciones en paz’ ha aclarado que son “fundamentalmente tres: Que los niños salgan del calor insoportable que hay -el cambio climático está afectando incluso allí y si hace diez años hablábamos de 50 grados, este año hablamos de 60 y 62 grados en los campamentos, algo totalmente insoportable para niños tan pequeños-; Que se alimenten, que se hagan las revisiones médicas habituales aquí e imposible allí y, sobre todo, también que conozcan, que sepan que hay algo más que el desierto, que conozcan, parece una tontería, pero colores. Los niños que no salen de los campamentos no conocen más que las tonalidades de marrón. Y cuando llegan aquí descubren un mundo de posibilidades. De hecho, muchos de los que estudian y se convierten en médicos, en ingenieros… son niños que han pasado por ‘Vacaciones en Paz’ con familias como vosotros y gracias a Corporaciones como la de Oviedo. Así que yo, como ovetense, me siento muy orgullosa. Os doy las gracias a ambas partes, a mis familias y al Ayuntamiento por hacer posible que ‘Vacaciones en paz’ siga adelante”.