SANCIONES

El PSOE denuncia dejación en el cobro de multas

Wenceslao López achaca las inundaciones del domingo a la falta de limpieza

Los concejales del PSOE en el Ayuntamiento de Oviedo Wenceslao López y Ricardo Fernández han ofrecido este lunes una rueda de prensa en la que han ofrecido una estimación de lo que el consistorio dejó de recaudar en 2021 por multas de tráfico en el municipio, una cantidad que asciende a 1.390.800 euros.

El motivo, han explicado los socialistas, es que el consistorio no cobró el 92% de las denuncias tramitadas por distintas irregularidades detectadas por los sistemas de cámaras de accesos peatonales, fotos rojos, radar móvil y radar fijo.

Ricardo Fernández ha explicado que la diferencia entre las denuncias tramitadas y las realmente cobradas es de 13.908 denuncias. De esa cantidad surge la estimación que han ofrecido en la rueda de prensa citada, sobre la base de una sanción media de 200 euros que pueda pagarse rápidamente, con la correspondiente reducción a la mitad.

La situación ha generado una sustancial pérdida de recursos para el Ayuntamiento de Oviedo, esos casi 1,4 millones, han lamentado los socialistas, que explican que el dato coincide con la diferencia en lo recaudado respecto a otros años.

'FALTA DE TRANSPARENCIA'

Los ediles han ofrecido información pormenorizada de la diferencia entre denuncias tramitadas y cobradas. Han explicado que los datos proceden de los responsables del equipo de gobierno (PP y Ciudadanos), después de preguntarles por el asunto en múltiples comisiones.

La primera vez, han explicado, que preguntaron por esta cuestión fue en marzo de 2021, cuando desde el consistorio les habrían dicho que era un problema puntual. Sin embargo, Fernández ha dicho que el problema era otro y que la persona que tenía las claves para acceder a la red de cámaras había fallecido sin que nadie se hubiese preocupado por conservar esas claves.

"Tienen que dar una explicación", ha dicho Fernández sobre los actuales responsables del Ayuntamiento. Ha dicho además el socialista que una de las cuestiones más graves en este asunto es que "ocultaron la información". Han apuntado al concejal de Gobierno de Seguridad Ciudadana, José Ramón Prado, como "responsable político" de lo ocurrido. Wenceslao López ha llamado "tramposo" al Gobierno local y ha lamentado que ni siquiera rectifique "cuando le pillan".

CRÍTICAS POR LAS INUNDACIONES

Por otra parte, López, ha atribuido a la falta de limpieza las inundaciones que se registran en el municipio cuando hay tormentas como la registradas este domingo. "Alguien no limpia, está claro", ha contestado Wenceslao López cuando ha sido preguntado sobre el asunto en una rueda de prensa ofrecida en Oviedo. "Si está taponado, está sucio; y si está sucio es que alguien no lo limpió, lo sabe cualquier vecino de Oviedo", ha añadido a continuación el ex primer edil.