El proyecto de la Vega se pone a prueba en el pleno del viernes

El concejal de Infraestructuras del Ayuntamiento de Oviedo, Ignacio Cuesta, ha lamentado y criticado este martes al grupo municipal socialista que a su juicio "no tiene ningún interés en aprobar un proyecto tan importante para Oviedo como es el de los terrenos de La Vega" y ha defendido la conveniencia de que el Pleno del próximo viernes apruebe inicialmente el convenio firmado a tres bandas entre Ayuntamiento, Principado y Ministerio de Defensa.

"El mismo grupo municipal socialista que estuvo diciendo durante los primeros seis meses de este año que no era oportuno que se llevara este convenio a la aprobación del pleno porque entrábamos ya en un periodo preelectoral es el mismo que ahora dice que tampoco es el momento de iniciar esta tramitación. Tal parece, como yo decía el otro día, que lo que no tienen es ningún interés de apoyar el proyecto", consideró Cuesta.

Así ha insistido en que al equipo de Gobierno les parece que es el momento oportuno para continuar con la tramitación y que todo el mundo diga lo que considere oportuno en un periodo de información pública que "si hay un verdadero interés por presentar alegaciones, no va a haber ningún problema para hacerlo", a pesar de que ese periodo sea en agosto.

La Comisión de urbanismo contó hoy con los cinco votos del PP a favor, la abstención de Convocatoria por Oviedo y el voto en contra del PSOE para que esta cuestión se vote en el pleno del viernes. VOX no ha estado presente. Cuesta ha considerado que el acuerdo ya estaba firmado por las tres administraciones inmiscuidas y por lo tanto no consideran inconveniente que el Gobierno del Principado aun no haya echado a andar o que el del Estado no se haya ni conformado.

También espera Cuesta que se cumpla el anuncio del consejo de Gobierno donde se plantea la adquisición por parte del Ministerio de Vivienda a través de la SEPE de determinados ámbitos del Ministerio de Defensa para destinarlos a vivienda pública.

Respecto a la falta de documentación que alega el PSOE, el edil ha incidido en que ha habido un debate en la comisión en la que ya explicó que "el expediente está conformado con los informes de todos los servicios municipales, que todos ellos son favorables, que el último, porque así está establecido legalmente, es el del secretario general del Pleno, donde efectivamente hace un análisis de todos esos informes y llega a la conclusión de que son todos ellos favorables. Por ello ha considerado esta cuestión como "una excusa más por parte de los socialistas".

Por su parte, IU ha asegurado mediante un anota de prensa que u formación se abstendrá en la votación por la falta de claridad de la propuesta, recalcando que su compromiso con La propuesta pasa por que el 100% del suelo edificable sea destinado a la vivienda pública de alquiler.