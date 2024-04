Paulino: “No tenemos mucho tiempo para lamentarnos”

“No tenemos mucho tiempo para lamentarnos de lo que pasó. No nos fuimos con el resultado que queríamos y se nos puso difícil bastante pronto. Estamos ahí, jugamos en casa y ya solo pensamos en el Tenerife”. Paulino de la Fuente, jugador del Real Oviedo, dejó atrás con esta reflexión la derrota en Cartagena y puso todo el foco en el partido del domingo frente al Tenerife, en un encuentro en el que no podrá jugar Santiago Homenchenko que fue sancionado con tres partidos por su expulsión en Cartagena.

Los futbolistas azules saben que no estuvieron a la altura del encuentro el lunes: “Si vemos la segunda parte repetida, aunque tuviésemos un jugador menos hicimos muchas cosas mal, hay que ser autocritico. Podríamos haber hecho cosas mejor, aunque era una situación complicada. Fue un palo duro por cómo estaba el partido, estuvimos bien en el primer tiempo y el paso del tiempo nos venía bien. Ellos apretaron bien con uno más, pero… Disgustados, porque el partido pintaba de otra manera”.

Por su parte, Homenchenko no podrá jugar los tres próximos partidos después de que Comité de Competición le haya castigado con un encuentro por la doble amarilla y dos más por lo que consideran una actitud de menosprecio o desconsideración al decirle al asistente de Oliver de la Fuente Ramos “sois muy malos” con lo que no estará ante Tenerife, Huesca y Zaragoza