Martín Peláez: “El club no se para”

Peláez ha expresado su optimismo respecto a la posible continuidad de Carrión, aunque admite que aún no hay una decisión definitiva: "Yo también estoy pendiente de la decisión de Luis Carrión. Todavía no sabemos nada. Sigo siendo optimista". Reconoce que, en caso de que Carrión decida no seguir, el club está preparado para respaldar plenamente al nuevo entrenador que asuma el cargo: "Si Luis no decide continuar la persona que llegue estará bien arropada".

A pesar de la incertidumbre, Peláez subraya que el club continúa con sus actividades y planes: "No es lo ideal, pero tocó así. Este club no para. La pretemporada está enfocada, fichajes, salidas... Esta institución es muy grande y no para, al margen de la decisión de Carrión".

Peláez también reflexionó sobre momentos recientes y significativos para el club, especialmente el partido en el Tartiere contra el Espanyol: "Había soñado muchas veces, pero terminaba diferente. Lo vivido ha sido... Lo que te pueden contar nada, nunca es igual que vivirlo. El partido del Tartiere ante el Espanyol fue algo maravilloso e irrepetible. Luchamos con todas nuestras fuerzas y no se dio, pero lo vivido no se borrará nunca". Destacó además la conexión especial con la afición, que se ha fortalecido en las últimas semanas.

Sobre los planes para mejorar la plantilla, Peláez afirmó: "Queremos mejorarlo. Buscaremos jugadores de nivel y jerarquía, con las características que queremos: estilo alegre y ofensivo. Seguramente estaremos en una buena posición para tener nivel".

Además, Peláez se refirió al interés de otros equipos en Bretones, un jugador clave para el club: "Lo de Bretones suena desde hace un año. Tiene muchas propuestas, pero en firme todavía no hay nada. Su aspiración es legítima y quiere jugar en Primera. Nuestra intención es retenerlo, ojalá lo logremos".

Peláez también mencionó la colaboración con Santi Cazorla, expresando esperanza en anunciar novedades pronto: "Estamos trabajando con Santi Cazorla, esperemos pronto dar noticias. Siempre soy positivo, con todo el mundo. Todavía no nos hemos sentado con él, lo primero es lo del míster".

Finalmente, al hablar sobre el enfoque del club y la influencia del Grupo Pachuca, Peláez dijo: "Si no se queda iremos por la misma línea, porque nos dio resultado y porque es el estilo que le gusta al Grupo Pachuca. Quiero que sigan todos los de Pachuca, es la intención, que se queden. A ver qué dicen ellos y el patrón. Alemao, Colombatto y Seoane".

