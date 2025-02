Un equipo sin vértigo

La Liga Hypermotion entra en su fase decisiva y el Real Oviedo parece llegar en su mejor momento. Los azules suman siete jornadas consecutivas sin perder, son el mejor equipo junto al Huesca y el Cádiz y han logrado asaltar la zona de ascenso directo, empatados a 50 puntos con el líder que ahora es el Elche.

Quedan 14 jornadas y quién y quién menos hace sus cuentas para ver cuántos puntos podrían hacer falta y hay coincidencia en señalar los 75 como una marca que estará muy cercana a dar el premio directo. Para alcanzarla, los azules deberían sumar 25 puntos más que equivalen a un poco más de ocho victorias, lo que permite cierto margen de error.

Los azules tendrán hasta el final seis enfrentamientos con rivales directos, dos de ellos en el Carlos Tartiere (Elche y Levante) y cuatro fuera de casa (Mirandés, Granada, Rácing de Santander y Huesca).

Javi Calleja insiste en su mensaje de disfrutar del momento en la competición y ve al equipo en la buena línea: "Tenemos que disfrutar, ser ambiciosos y no dejar de creer. Estamos en un gran momento y no podemos bajar los brazos, aunque hay que valorar las cosas buenas. Siete partidos sin perder es el camino, el que estamos marcando y está funcionando. No hay que desviarse".

Además, el técnico confía en elevar el nivel del equipo y trabaja para que Fede Viñas pueda alcanzar su mejor estado de forma y espera recuperar muy pronto a Santi Cazorla, Álvaro Lemos y Paulino de la Fuente.

Los azules disfrutaron hoy de su día libre y mañana volverán al trabajo en El Requexón a partir de las 10.30 horas.