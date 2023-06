Enrich se despide de un proyecto del que quería formar parte

Sergi Enrich no estará en el próximo proyecto deportivo del Real Oviedo. El delantero se despidió del club y de la afición con una carta que deja claro que su deseo era el de continuar vistiendo de azul, pero las circunstancias lo han hecho imposible.

Entre las afirmaciones que hace, se refiere a una conversación con Álvaro Cervera en la que el técnico le habría mostrado su deseo de que siguiese, pero la continuidad de Borja Bastón lo hacía imposible desde el punto de vista económico y ese el motivo final por el que debe dejar el club.

En su última rueda de prensa, el futbolista ya había dejado su idea de seguir en el Oviedo y en esta notica puedes escuchar sus palabras.

Ésta es la carta hecha pública por Enrich en sus redes sociales:

“Comencé esta temporada con muchas ganas e ilusión. Era un proyecto para estar lo más arriba posible a su vez conseguir que la afición disfrutase del equipo. Sin embargo, el año se fue transformando en todo lo contrario. Para mí fue muy duro, tanto a nivel colectivo como individual. Ver como el equipo no conseguía ilusionaros y nos costaba sacar los resultados; repito que fue muy complicado y frustrante. En algunos momentos me he sentido triste por estas situaciones, pero con trabajo y dedicación creo que nos hemos ganado un pedacito de cada uno de vosotros, o eso espero. Por otro lado, mis compañeros y trabajadores del club hacían que el día a día fuese más llevadero. Sin olvidar esos momentos de comunión equipo-afición, que me los llevaré en el alma.

Escribo estas líneas para explicaros cómo me siento y que mi deseo y el de mi familia, para que conste, era el de quedarme en Oviedo más temporadas. Esta situación no se ha producido y la acepto como profesional que soy. Hablé con Álvaro y me explicó su sentir. Se lo agradezco de corazón y me voy feliz, porque sé lo que él quería.

Me hubiese gustado que esta despedida hubiese sido de otra manera, pero ya no va a cambiar nada. Por tanto solo me queda despedirme así y gritar…Hala Oviedo, Asturias es azul”.