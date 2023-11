Detenido un subinspector de la Policía Local de Oviedo por conducir, en sentido contrario, bajo los efectos del alcohol

Un subinspector de la Policía Local de Oviedo ha sido detenido por otros agentes de Seguridad Ciudadana acusado de un delito contra la seguridad vial por conducir, presuntamente, bajo los efectos del alcohol.

Según ha confirmado el concejal de Seguridad Ciudadana, José Ramón Prado, los hechos ocurrieron este lunes por la tarde, cuando el agente, que se encontraba fuera de servicio, condujo su vehículo particular en dirección contraria por una vía de la ciudad. El edil ha dejado claro que el policía no llevaba el uniforme de agente ni ningún identificativo. Los testigos aseguran que circulaba al revés por la avenida del Cristo y que iba vestido de uniforme, aunque conducía su coche particular, pero fue interceptado por una patrulla de Seguridad Ciudadana antes de que pudiera provocar un accidente.

Prado ha lamentado este "hecho desagradable" y ha señalado que el agente detenido "cometió un error como cualquier otro ciudadano". "Que en su vida laboral sea policía, es algo que me preocupa", ha agregado, aunque ha dicho que está más preocupado "como psicólogo" que como edil responsable de Seguridad Ciudadana. "Me da a entender, como sospecho desde hace tiempo, que esta persona tiene un problema", ha reconocido.

De hecho, este subinspector de la Policía Local de Oviedo ya estuvo implicado en un asunto similar por haber conducido su moto bajo los efectos del alcohol y chocar contra un coche el pasado mes de abril en La Manjoya.

El subinspector se someterá este miércoles a un juicio rápido, y el edil responsable del Cuerpo ha señalado que esperará a la celebración de la vista y a lo que determine el juez para valorar si ejecutará medidas disciplinarias. Al margen, ha agregado que "lo que necesita es apoyo y ayuda" ya que Prado está "seguro" de que "tiene un problema".