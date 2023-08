Cervera: “Lo que veo no me gusta”

Siempre sincero y sin paños calientes, Álvaro Cervera se mostró especialmente crítico con el desempeño de su equipo en el debut liguero en el Carlos Tartiere. El empate ante el Racing de Ferrol no satisfizo, ni mucho menos al preparador oviedista, que aseguro que: “Contento con lo que veo no estoy. Sé que el futbol es muy complicado y hay muchas ganas de ganar, la nuestra quizá no sea la más vistosa, pero no hemos conseguido ganar. Lo que veo no me gusta, aunque haya cosas que sí. Me gusta ganar duelos individuales, tener velocidad arriba y hasta ahora ganamos pocos duelos y velocidad tampoco. Estoy convencido de que de una manera u otra lo vamos a cambiar”.

El preparador oviedista no negó la realidad de ver a su equipo inferior: “Mientras estábamos once contra once ellos fueron mucho mejores. Se pasaban la pelota con cierta facilidad y nosotros no robábamos. Cuando la teníamos solo hacíamos pases hacia atrás y fueron mejores que nosotros. La jugada del penalti fue una jugada desafortunada y luego llegó la expulsión, a partir de ahí el partido cambia. Sufríamos mucho menos en defensa, pero nos faltaba algo, no sé cuál es la palabra, para hacer daño. Si no era la velocidad de Viti nos faltaba algo. No conseguimos sacar centros claros ni creamos jugadas de peligro, eso fue lo que vi”.

Tampoco puso reparos a las jugadas polémicas del encuentro como fueron el penalti que adelantó al Ferrol y la roja vista por Delmás: “El penalti nuestro es penalti, clarísimo. Pero viene precedido de cosas que nosotros no hacíamos y ahora volvemos a hacer. Empieza en un saque de banda y de ahí sacan el córner, y ahí el penalti. Es una acción evitable. Pregunte por la expulsión y me dijeron que era roja clara”