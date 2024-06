Carrión: "El domingo saldremos sin pensar en la ida"

"Es imposible que este equipo vaya con la mentalidad de aguantar un 0-0. El objetivo del domingo es tratar de ser mejor que el rival y la consecuencia llegará después. No existe el partido de ida. Nos fuimos satisfechos porque en la segunda parte fuimos algo mejores, pero ahora no miro eso. El domingo saldremos sin pensar en la ida", expresó Carrión con firmeza, descartando cualquier estrategia conservadora.

El técnico del Real Oviedo enfatizó que no están en la posición de esperar y ver qué ocurre. "No tenemos que esperar a ver qué pasa, tenemos que ir a ser mejor que el Espanyol. Y eso ya será difícil, porque son un buen equipo. Estoy plenamente convencido, me cortaría un brazo apostando a que haremos eso. En la vida, el que arriesga todo es el que acaba triunfando. Y también el que más cae, y nosotros nos hemos caído mucho. Yo el primero", añadió, reflejando su compromiso total y la voluntad de asumir riesgos.

Carrión también anticipa un enfrentamiento dinámico y abierto. "Van a salir a por nosotros desde el minuto uno. Ya en el Tartiere ellos empezaron bien, así que seguro que será un partido abierto". Reconociendo la calidad del Espanyol, el técnico ovetense está preparado para adaptarse a las circunstancias del juego. "Puede ser que en algún momento sea un partido de ida y vuelta, a ellos no les importa eso. Mi forma de adaptarme a eso es tratar de hacerles ver cómo podemos hacerles daño. Si conseguimos el objetivo será siendo lo que somos", explicó.

El entrenador hizo hincapié en la importancia de mantener su estilo de juego ofensivo. "Es importante no encajar, pero lo más importante es el cómo. Lo hemos hecho atacando, yendo a portería rival. Eso es lo que más me gusta del equipo", resaltó Carrión. Este enfoque proactivo podría implicar cambios tácticos. "Estoy pensando en qué puede ser lo mejor para dar respuesta al rival también. Puede que haya algún cambio, sí".

Carrión reconoció la dificultad de aislar completamente al equipo de la presión y las expectativas. "Es imposible abstraer de todo al vestuario. Todos tienen redes sociales y todos escuchan a todos. Lo que hay que ser es humildes, esto ha costado mucho, llegar hasta aquí ha sido tremendo. Nos sentimos seguros de que podemos hacerlo".

Sobre el significado de lograr el ascenso, Carrión expresó: "Significaría algo muy bonito subir con el Real Oviedo. Llevo meses aquí y me he empapado de lo que siente esta ciudad y esta afición. El otro día lloraba la gente en el campo, sé lo que puede significar conseguirlo. Lo disfrutaremos si lo conseguimos y, si no, sé perfectamente que seguiremos juntos".

Finalmente, subrayó la importancia de la conexión con la afición. "Es importante que los jugadores sepan lo que hace la afición por este equipo. El del domingo será un ambiente bonito, el Espanyol también tiene una gran afición y ojalá los nuestros puedan disfrutar".

Con una actitud positiva y optimista, Carrión concluyó: "Me río porque trato de ser lo más feliz que puedo. Quiero que mi equipo sea así, un equipo alegre y feliz. ¿Por qué llorar si uno puede reír? Quiero disfrutar de todo, cuando se gana y cuando se pierde".

En el enlace de esta noticia puedes escuchar la rueda de prensa íntegra de Luis Carrión.