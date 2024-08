Cardero: “Quiero estar aquí y trabajo en ser cada día mejor”

Álex Cardero reconoció que: "Todas las pretemporadas son distintas, pero estoy muy contento, me encuentro bien y con muchas ganas. Empezamos muy bien, pero eso ya es pasado; ahora viene un nuevo partido y hay que ir a ganarlo".

El jugador subrayó su deseo de centrarse exclusivamente en su presente en el club asturiano: "No quiero pensar en nada más que estar aquí en Oviedo. Es un privilegio estar donde estoy y quiero disfrutarlo. Este año no me como la cabeza, quiero estar aquí y trabajo en ser cada día mejor".

Cardero enfatizó la importancia de la mejora continua, tanto a nivel individual como colectivo: "Más que lo que hagan ellos, tenemos que centrarnos en ser cada día mejores". Además, recordó su participación en el último encuentro en Riazor: "Jugué 20 minutos en Riazor y entré con confianza y con ganas, me están dando confianza. Estoy muy motivado, aprendo mucho porque estoy rodeado de gente de mucho nivel y con el míster muy bien porque su idea gusta".

El jugador también reflexionó sobre su progresión y la presión que supone estar en la dinámica del primer equipo: "Llevo tiempo en dinámica del primer equipo y presión ya ninguna. El míster me pidió en Riazor que ayudase en defensa y que diese calma con balón, que hiciese lo que estoy haciendo cuando entrenamos".

Sobre la competencia dentro del equipo, Cardero afirmó estar dispuesto a luchar por un puesto: "Estoy para pelear donde sea, aunque hay mucho nivel. Ojalá estemos todos ya, porque el equipo lo necesita para subir la competencia. En esa competencia estará el nivel que dé la plantilla".

El jugador ovetense también tuvo palabras de agradecimiento para su anterior club, el Arenteiro, donde estuvo cedido: "Estoy muy agradecido a todo el mundo del Arenteiro y a la gente del pueblo porque a veces aquí estamos muy mimados y cuando sales tienes que buscarte tus cosas y viene muy bien".

En el enlace de esta noticia puedes escuchar la rueda de prensa íntegra de Álex Cardero.