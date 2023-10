Camarasa: "Creo que todo irá a mejor"

Cuando Víctor Camarasa decidió que debía parar para tratar su salud mental fueron muchos los que se sorprendieron por ver a un futbolista profesional en esta situación. Ahora, con el proceso llegando a su parte final y con una recuperación más que satisfactoria, el jugador azul explicó como se siente: "Estoy bien. Ya ha pasado ese tramo complicado y estoy en proceso de recuperación, pero me encuentro bien y con motivación. Creo que todo irá a mejor".

Su problema no tiene un origen concreto: "Son muchas sensaciones: impotencia, no saber qué te pasa… No fue cuestión de una semana y hubo un día en el que ya no podía más, sinceramente. Lo más duro seguramente sea reconocerlo, es algo que hoy en día no se cuenta tanto y desde aquí animo a todo el mundo a que lo haga. Me sirvió y creo que le puede servir a mucha gente. Es algo muy importante".

El gran cambio llegó cuando le costaba encontrar motivos para seguir adelante: "Había pasado días de llegar a casa y estar mal, pero enseguida encontraba la motivación. Mi lesión de rodilla la sufrí durante tres años, pero no llegué a pasar lo que pasé ahora con esto. Antes no podía entender cómo alguien con todos los medios, con todo de cara en la vida, podía sentirse así. Y en realidad es un cumulo de cosas lo que te hace estar mal. Ahora no podía, es que no podía".

En en el enlace de esta noticia puedes escuchar íntegramente la rueda de prensa de Camarasa.