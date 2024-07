"Es un proyecto ambicioso. Cuando me lo presentaron me hablaron de las aspiraciones, de la plantilla, de las posibilidades… Me dan las garantías de que trabajaremos bien. Somos ambiciosos ambas partes y me atrajo la ciudad y la afición. El Oviedo es un club grande y cualquiera querría venir. Fue fácil la decisión", comentó Calleja.

Uno de los factores decisivos para su fichaje fue la influencia de Santi Cazorla, amigo personal de Calleja. "Santi Cazorla ha sido clave en mi fichaje. A parte del jugador que es, tiene una influencia personal enorme. Lo considero un amigo y cuando le llamé imaginad lo que me dijo. Será importantísimo a todos los niveles", añadió.

Calleja también expresó su satisfacción por las primeras horas en su nuevo cargo y el recibimiento recibido. "Muy feliz por haber firmado por el Oviedo. Tengo ganas de arrancar el trabajo en el campo, que es lo más bonito y lo que todos deseamos. Las primeras horas han sido muy felices e intensas. Las primeras impresiones son muy positivas. Todo el cuerpo técnico está motivadísimo".

El técnico destacó la conexión inmediata con la directiva del club. "Se pusieron en contacto conmigo, empezamos a hablar y hubo conexión desde el primer día. Fue sencillo, aunque se hiciese largo".

Respecto a la afición oviedista, Calleja se mostró impresionado. "La afición me parece increíble. Muchas veces se intenta quedar bien, pero conozco mucha gente que estuvo aquí y viví lo que fue ese playoff. Se me pone la piel de gallina. Cuando uno es profesional y se siente valorado todos rendimos mejor. Desde el primer día me han mostrado su afecto y se lo quiero devolver".

Calleja también compartió su visión sobre la plantilla y las expectativas para la temporada. "Uno de los motivos por los cuales decidimos firmar es por la plantilla que hay. Hay una gran base y se va a reforzar, haremos una plantilla que ilusione a todo el mundo. La plantilla está compensada y es muy competitiva. Habrá que reforzarse en alguna posición, pero por ahora hay mucha ilusión".

El nuevo técnico del Oviedo afirmó que el equipo adoptará una mentalidad ganadora y una identidad clara en el campo. "Esperamos un equipo valiente, ofensivo y que intente jugar en campo rival. Vamos a intentar tener el control del partido y tener una identidad clara. La mentalidad debe de ser la de ganar en cualquier campo".

Sobre la presión y las expectativas para la temporada, Calleja fue enfático. "Nos gusta la presión. La temporada pasada fue magnífica, nosotros como cuerpo técnico también vivimos situaciones parecidas. El objetivo es mejorar lo del año pasado, la exigencia está ahí. Tenemos opciones de hacer un gran año y venimos para mejorarlo y seguir esa línea de trabajo y de juego".

El entrenador finalizó destacando los desafíos iniciales de la temporada y la necesidad de romper con las malas rachas. "Me han dicho que se llevan muchos años sin ganar el primer partido, así que hay que romper esa mala racha. Son dos partidos ante recién ascendidos y complicados, pero vamos a por ello. Espero la Segunda más dura e igualada de los últimos años, hay que ser conscientes de que para estar arriba la exigencia será altísima".

En el enlace de esta noticia puedes escuchar las declaraciones íntegras de Javi Calleja.