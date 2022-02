Borja Bastón: “No me gusta dejar las cosas a medias”

Borja Bastón se ha convertido en una de las piedras angulares del Real Oviedo. Sus 13 goles así lo confirman y además se ha ganado el corazón del oviedismo con su decisión de seguir en el equipo pese a tener ofertas de Primera División. Su explicación es tan sencilla como contundente: “Me encuentro muy a gusto en la ciudad, en el club, en el equipo con mis compañeros, no creo que fuera el momento. Estamos en una temporada bonita en la que se puede hacer algo importante y no me gusta dejar las cosas a medias”.

Aunque suele haber respeto a hablar de objetivos muy ambiciosos, Borja bastón no tiene reparos en reconocer por lo que están luchando: “Estar pegados al grupo de arriba y tratar de meterse en playoff y ahí competir”. Para conseguirlo será obligatorio mejorar el rendimiento como visitantes: “Si no ganas fuera es difícil meterse en playoff y hay que corregirlo y aunque el próximo partido es en casa hay que centrarse en sacarlo y luego pensar en ganar el siguiente fuera”.

En el enlace de esta noticia puedes escuchar íntegras las declaraciones del delantero azul