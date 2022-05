El Ayuntamiento de Oviedo apenas cobró el 8% de las denuncias basadas en cámaras y radares

Pocas denuncias cobradas

El Ayuntamiento de Oviedo cobró apenas el 8% de las multas de tráfico detectadas por dispositivos de foto y radar en 2021. Es lo que ha denunciado el grupo municipal socialista reprocha la "falsedad" del equipo de gobierno cuando han exigido la información al respecto. Según datos expuestos por los socialistas, las cámaras de zonas peatonales, los 'fotorrojos' y los radares fijos y móviles generaron 15.038 denuncias pero solo se cobraron 1.130 el año pasado. Llama especialmente la atención que los radares tramitaron miles de denuncias, unas 8.000, pero se cobró ninguna en 2021. En el caso de calles peatonales y fotorrojos pasa lo mismo a partir del verano.

Falta de control

Al concejal socialista Ricardo Fernández no le satisface la explicación de un problema por un código cerrado en la aplicación informática lo que impedía acceder a los trámites a la nueva contrata de recaudación. Para el edil del PSOE, la concejalía de Seguridad que ocupa José Ramón Prado quiere "desviar responsabilidad a la de Economía". Las claves estaban bajo control de un funcionario, el ingeniero-jefe, que comenzó una baja en enero de 2021 y falleció en marzo del mismo año. Fernández señala que más allá de si se pidieron las claves al funcionario, lo "grave es que ocultaron la información". El concejal socialista precisa que hacen la denuncia, "no por afán recaudatorio" sino por la opacidad en los expedientes. "Faltaron a la verdad en comisión municipal al pasar de negar el problema a reconocerlo en cuanto se les puso los números delante". Ricardo Fernández afirma que "alguien no controla las cosas como debiera, alguien no está exigiendo como debiera las reglas contractuales para funcionen los dispositivos de seguridad y alguien está haciendo la vista gorda". Los socialistas ovetenses calculan que el 'no-cobro' masivo de las multas por dispositivos visuales y radar supuso que la recaudación se quedase en 1.390.000 en caso de haber abonado 100 euros por multa en período de 'pronto-pago'. "Aquí falta dinero", concluye Ricardo Fernández.