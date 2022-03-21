Así fue el fin de semana en números

FÚTBOL
SEGUNDA DIVISIÓN
LUGO REAL OVIEDO 1-1
LEGANÉS SPORTING 1-1
SEGUNDA FEDERACIÓN
NAVALCARNERO CEARES 4-2
AVILÉS LANGREO 2-2
MARINO LEGANÉS B 2-0
LLANERA MÓSTOLES 2-2
TERCERA
INDSTRIAL COVADONGA 1-3
LEALTAD COLUNGA 1-1
SAN MARTÍN LLANES 1-0
TITÁNICO LENENSE 2-0
LANGREO B CAUDAL 0-3
TUILLA ROCES 2-0
LUARCA SPORTING B 0-0
URRACA L’ENTREGU 1-1
MOSCONIA VETUSTA 2-3
NAVARRO PRAVIANO 0-1
BALONCESTO
LEB ORO
GRANADA UNICAJA BANCO 96-68
LEB PLATA
CIRCULO ALGECIRAS 72-95
LIGA EBA
CLARET CORINTO GIJON 36-95
LECLERC UNICAJA BANCO B 90-62
BALONMANO
DIVISION HONOR FEMENINA
UNICAJA BANCO GRANOLLERS 35-34
PLATA FEMENINA
CLEBA UNIÓN FINANCIERA 37-29
CARBALLAL SIERO 26-27
LOBAS GLOBAL GIJÓN 31-14
1ª NACIONAL MASCULINA
FINETWORK UNION FINANCIERA 29-36
OCA HOTELES TOSCAF AVILESINA 24-31
SALAMANCA AUTOCENTER VETUSTA 36-35
MESENOR GRUPO IMQ 28-27
HOCKEY
COPA DE EUROPA
NOYSI LE GRAND TELECABLE 2-9
PLATA FEMENINA
RAPEIG ARECES 2-7
BEMBIBRE PATÍN NALÓN Aplazado
LENA ESNECA 1-7
OK LIGA BRONCES NORTE
COMPOSTELA BOOLING 4-2
URDANETA ARECES 2-6
ORDES OVIEDO ROLLER 2-6
TELECABLE Descanso