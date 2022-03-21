DEPORTES / POLIDEPORTIVO

Así fue el fin de semana en números

Consulta los principales resultados del fin de semana para nuestros equipos y deportistas

Chisco García

Oviedo | 21.03.2022 10:30

El Lobas Global Oviedo logró el ascenso a la nueva categoría
El Lobas Global Oviedo logró el ascenso a la nueva categoría | oviedo femenino

FÚTBOL

SEGUNDA DIVISIÓN

LUGO REAL OVIEDO 1-1

LEGANÉS SPORTING 1-1

SEGUNDA FEDERACIÓN

NAVALCARNERO CEARES 4-2

AVILÉS LANGREO 2-2

MARINO LEGANÉS B 2-0

LLANERA MÓSTOLES 2-2

TERCERA

INDSTRIAL COVADONGA 1-3

LEALTAD COLUNGA 1-1

SAN MARTÍN LLANES 1-0

TITÁNICO LENENSE 2-0

LANGREO B CAUDAL 0-3

TUILLA ROCES 2-0

LUARCA SPORTING B 0-0

URRACA L’ENTREGU 1-1

MOSCONIA VETUSTA 2-3

NAVARRO PRAVIANO 0-1

BALONCESTO

LEB ORO

GRANADA UNICAJA BANCO 96-68

LEB PLATA

CIRCULO ALGECIRAS 72-95

LIGA EBA

CLARET CORINTO GIJON 36-95

LECLERC UNICAJA BANCO B 90-62

BALONMANO

DIVISION HONOR FEMENINA

UNICAJA BANCO GRANOLLERS 35-34

PLATA FEMENINA

CLEBA UNIÓN FINANCIERA 37-29

CARBALLAL SIERO 26-27

LOBAS GLOBAL GIJÓN 31-14

1ª NACIONAL MASCULINA

FINETWORK UNION FINANCIERA 29-36

OCA HOTELES TOSCAF AVILESINA 24-31

SALAMANCA AUTOCENTER VETUSTA 36-35

MESENOR GRUPO IMQ 28-27

HOCKEY

COPA DE EUROPA

NOYSI LE GRAND TELECABLE 2-9

PLATA FEMENINA

RAPEIG ARECES 2-7

BEMBIBRE PATÍN NALÓN Aplazado

LENA ESNECA 1-7

OK LIGA BRONCES NORTE

COMPOSTELA BOOLING 4-2

URDANETA ARECES 2-6

ORDES OVIEDO ROLLER 2-6

TELECABLE Descanso

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