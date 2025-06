Al ascenso se llega por el camino largo

La empresa acometida por el Oviedo en la última jornada de Liga no era sencilla y además no dependía de sí mismo para alcanzar el ascenso directo, así que hizo lo que debía que era ganar su partido y esperar, pero esa espera fue baldía porque el Deportivo no fue capaz de plantarle cara al Elche.

La conclusión es que el acenso pasa por superar dos eliminatorias de playoff. La primera será ante el Almería, el gran favorito en todas las quinielas; y la segunda sería ante el vencedor del Mirandés-Racing de Santander. Los partidos de ida se juagarán el próximo fin de semana. Los azules visitarán el Power Horse Stadium el sábado a las 21.00 horas y el otro encuentro se jugará en El Sardinero el domingo a las 18.30. Los choques de vuelta serán el miércoles y el jueves a las 21.00 horas.

Paunovic pidió a la afición no bajar los brazos en la recta final de la temporada: “No quiero ver a nadie con la cabeza abajo. Tenemos la oportunidad, la tenemos ahí. Lo único que lamento son los dos puntos perdidos en Eibar, pero eso ya no se puede cambiar. Hay que disfrutar de los playoffs y disfrutarlo consiguiendo el objetivo. Hay que continuar con esta fe, hemos pospuesto el objetivo final y no quiero que nadie se venga abajo. Mucho ánimo para todos, vamos a conseguirlo”.

Puedes escuchar la rueda de prensa de Paunovic íntegra en el enlace de esta noticia.