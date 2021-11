La Unesco podría tardar en evaluar la candidatura española de la cultura sidrera asturiana

Hoy nos han pinchado el globo. La declaración de la cultura sidrera asturiana como patrimonio inmaterial de la humanidad puede que tarde más de lo esperado y que no se evalúe hasta el 2024. Ello se debe a la prioridad que la UNESCO da a los países que no tienen ninguna declaración y ese no es el caso de España. Antes del 31 de marzo se presentará y en junio será el primer corte con la selección de 50 propuestas. Nos puede ir bien o no. Pablo León, Director General de Patrimonio, fue claro a la hora de presentar un escenario que podría extenderse desde el 2022 al 2024. En todo caso, el expediente de Asturias está bien armado y tarde o temprano confían en que se pueda producir.

El Presidente del Consejo Regulador se mostró esperanzado. Guillermo Guisasola precisó que este año la cosecha alcanzará los 10 e incluso 12 millones de kilos y que sobra manzana para hacer más sidra con DOP. Este año no será record porque la pandemia ha lastrado el consumo durante el primer semestre pero ha resucitado con fuerza, los consumos están superando a los del año pasado y hasta hubo registros nunca vistos como las 900.000 contra-etiquetas entregadas en agosto, que haya algún llagar que agotó la producción prevista de DOP, pero en general se continúa produciendo y el próximo año es previsible que se establezcan records. Una recuperación del sector asentada en la demanda regional, a la que se destina el 80% de la producción de los llagares, una muestra del apoyo al producto local, a lo autóctono que deja riqueza en el territorio y además ayuda a vertebrarlo.

El Consejero de Medio Rural indicó que no se trata de mirar con nostalgia al pasado, sino de impulsar un futuro que se asienta sobre el valor de la tradición, porque la sidra asturiana es la referencia absoluta de España y puede serlo también del mundo. La declaración como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad daría un impulso sin precedentes a la sidra natural.

La consejería de Cultura editará el cartel de Garrido, al que Neto le rendirá homenaje con una nueva versión más actualizada.