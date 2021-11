Sindicatos y organizaciones profesionales de Seguridad Ciudadana en Asturias protestan por el cambio legal

Concentración de los principales sindicatos de la Policía Nacional y Local y asociaciones de Guardias Civiles ante Delegación del Gobierno en Asturias, réplica de las protestas por toda España por la reforma que el Gobierno de Sánchez promueve en la ley de Seguridad Ciudadana, la que algunos denominan ley "mordaza". Se quejan de que les pueden grabar, que han de devolver al lugar indicado a quien haya identificado en una manifestación en un plazo de dos horas no de 6 o que sus declaraciones judiciales tienen el mismo valor que el de un acusado. Roberto Estrada, de la organización de Guardia Civil Jucil, cree que son impedimentos a su trabajo que generarán desprotección ciudadana. Son cambios que no cuentan ni con el consenso del sector. En ello incide José Luis González, secretario del Sindicato Unificado de Policía SUP. Critica cambios que pueden favorecer la difusión tergiversada de imágenes.

En la protesta estuvieron representantes de tres partidos, Ciudadanos, Vox y PP.

Delegación ha remitido un argumentario en el que indica que se trata de preservar libertades y perfeccionar la seguridad jurídica en la actuación de los agentes; sí se permite la grabación pero no difundir imágenes; y la presunción de veracidad del testimonio de los agentes perdura si es coherente y razonable salvo prueba en contrario. Y no obliga a los agente a devolver a manifestantes violentos al lugar de la protesta tras la identificación en comisaría.