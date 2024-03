Salud detecta dos brotes en Cabranes y Avilés

Los casos de tos ferina son aislados y no hay riesgo de extensión. Es lo que afirma la consejera de Salud ante la aparición de algunos casos. Desde que empezó el año hay 20 positivos de los que 12 son niños de 10 a 13 años. De ese total, 10 estaban vacunados y 2 no lo estaban. Lo más reciente es la detección de cuatro casos repartidos entre Cabranes y Avilés, explica Concepción Saavedra, consejera de Salud. En el concejo cabraniego son dos hermanos, un positivo y un caso sospechoso. En Avilés se trata de dos gemelas convivientes. Hay dos factores que explican por qué hay estos casos: por un lado, hay un dos por ciento de la población diana que no se vacuna y, por otro, la vacuna no es efectiva para el 10% de los inoculados.