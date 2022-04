El Principado avisa de licitaciones desiertas y retrasos en obras prioritarias

Aviso del Principado: habrá retrasos en inversiones y concursos de obras que resulten desiertos. Así lo ha advertido la consejera de Hacienda. El Partido Popular le preguntaba sobre la posible mayor recaudación como consecuencia de la alta inflación. Ana Cárcaba señalaba que la carestía también afecta a la actividad ordinaria de la administración con una repercusión de “varios millones de euros” a la hora de comprar productos en contratos con precios fijos que no se pueden repercutir. Cárcaba avisaba de que hay licitaciones que pueden resultar “desiertas” así como demoras en “obras prioritarias”. La consejera también alertaba de obras ya adjudicadas en las que las empresas piden reequilibrar los contratos por la subida de materiales y otros gastos lo que llevará a plantear aumentos no presupuestados, afirmó.

Por otro lado, Cárcaba afirma que la inflación solo trae más gasto al Principado pero no más recaudación. El aumento de precios sí acarrearía un posible incremento de los ingresos tributarios por el IVA pero en el Irpf no se espera más recaudación. El impuesto a las eléctricas ya se ha rebajado y el de Hidrocarburos tampoco porque se por tonelada, no por el precio del combustible, alegó.

Los argumentos de la consejera de Hacienda no convencieron ni mucho menos al portavoz parlamentario del PP Pablo González quien acusó a Cárcaba de “llorar” por los problemas propios frente a las dificultades de empresas y familias en estos tiempos de elevada inflación. Le reprochó esconderse detrás del problema derivado de la guerra de Ucrania y cometer el “error” de no explicar qué van a hacer. La consejera recordó la ley de supresión de ciertas tasas. Recordamos que el Gobierno del Principado ha anunciado más medidas de apoyo económico pero están todavía pendientes de explicación.