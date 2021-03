El Partido Popular de Nava pide al Alcalde agilizar la devolución de tasas "cobradas indebidamente" durante la pandemia.

La Concejala del PP en el Ayuntamiento de Nava, Lorena Díaz, ha pedido al Equipo de Gobierno que agilice la devolución de las cantidades que han sido reclamadas por PYMEs y autónomos del concejo que, durante el año 2020 y con motivo de la pandemia, es decir, "por un motivo ajeno o no imputable al sujeto pasivo" tal y como refleja el artículo, han sido cobradas por parte del Consistorio.

Lorena Díaz ha recordado que la legislación establece que, cuando no se presta el servicio por causas ajenas al interesado, como puede ocurrir en la tasa de suministro de agua o de recogida de basura, no se ha producido el hecho imponible y, en consecuencia, no se ha devengado la tasa por lo que procede la devolución del importe correspondiente.

En este sentido, añade, "desde el PP siempre hemos defendido la devolución de estos importes confeccionando y poniendo a disposición de PYMEs y autónomos que nos lo pidiesen un modelo de reclamación que pudiese servir para solicitar la devolución de estos importes".

Momentos "críticos"

En opinión del PP de Nava "el tejido productivo local está atravesando momentos críticos y para ellos la pandemia ha sido un golpe adicional de consecuencias nefastas".

Es por todo ello que urge agilizar estas devoluciones para, junto con las ayudas que se establezcan en los presupuestos municipales, poder ofrecerles un balón de oxígeno desde el ámbito municipal, más necesario que nunca.