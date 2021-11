Leonard Cohen y la canción de autor protagonizan enCOHENtros

Oviedo quiere demostrar la buena salud de la canción de autor bajo el paraguas del recuerdo a Leonard Cohen, premio Príncipe de Asturias de las Letras hace ya 10 años. Músicos de grandes e importantes trayectorias como Javier Ruibal y Christina Rosenvinge, estarán en la capital durante la segunda temporada de la canción de autor desde el 15 y el 20 de noviembre.

Una cita en la que no faltará lo más granado de la música española y asturiana de este género, como: Javier Bergia, Begoña Olavide, Luis Delgado, María del Mar Bonet, Amancio Prada, Roger Mas, Fran Aguilar, Alberto Alcalá, Guadi Galego, Clara Andrés, Pablo Moro, Alfredo González y Marisa Valle Roso.

Según el Concejal de Cultura Jose Luis Costillas, se espera una gran afluencia de público a tenor del resultado de la primera experiencia, que tuvo lleno total. La colaboración entre la Universidad y el Ayuntamiento se concretará en el congreso de Leonard Cohen, presentación de libros, mesas redondas, eventos, proyecciones y talleres de creación artística.

El programa contempla las siguientes actividades:

- El Cohengreso internacional “Oprimidos por las formas de la belleza”, entre 15-18 de noviembre: Es el primer encuentro académico interdisciplinar dedicado a esta temática en el ámbito hispano. La cátedra se quiere convertir en el eje catalizador de estudios sobre la creación de canciones. La sesión plenaria correrá a cargo de la Dra. Alexandra Pleshoyano, comisaria académica y directora de los archivos de Leonard Cohen, y Profesora de la Universidad de Sherbrooke (Canadá). En la inauguración, el cantautor asturiano Héctor Tuya realizará un breve concierto en torno a la temática del congreso.

- Presentación de tres libros, en el Pub La Piel del Tripulante, de Oviedo; el 16 y 17 de noviembre: se trata de dos libros dedicados a Leonard Cohen, de los profesores Francis Mus The Demons of Leonard Cohen (Ottawa Press, 2020) y Jiri Mésíc, Leonard Cohen, the Modern Troubadour (Palacký University, 2020). El tercer libro es del biógrafo de Leonard Cohen Alberto Manzano, dedicado, en este caso, a la mística en el rock: Aleluya. Mística y religiones en el rock (Libros Cúpula, 2020).

- Proyección de la película Dont look back de D.A. Pennebaker, film que cubre la gira británica de Bob Dylan en 1965, y que supuso un cambio en la concepción y creación de las películas documentales musicales. El profesor de la Universidad de Valencia Manuel de la Fuente realizará una breve conferencia previa.

- Proyección y presentación de la película “Cohen y yo”, en el Aula Severo Ochoa (Edificio Histórico de la Universidad de Oviedo) el 18 de noviembre, a las 19:00 horas. La película Cohen y yo, dirigida por Manuel Iborra, es un documental promovido por la Cátedra Cohen. Su objetivo es divulgar la obra poética del joven Leonard Cohen y mostrar la imagen de la profunda huella que el autor ha dejado en la cultura española e hispanoamericana a través del testimonio de lectores y escritores. El estreno se hace en colaboración con la asociación Asturias, Capital mundial de la poesía. El director participará en la presentación con una breve introducción y los músicos asturianos Rita Ojanguren y Rafa Tarsicio ofrecerán un breve concierto en torno a la poesía cantada antes de la proyección.

- enCOHENtro: «workers in song», 19-21 de noviembre. Pretende desarrollar lazos y establecer referentes entre los creadores del territorio español. Habrá mesas redondas, una masterclass, dos talleres de creación de canciones, una presentación de un libro y un encohentro informal.