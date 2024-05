La Cámara de Comercio de Oviedo urge al cambio de las directrices regionales de comercio

El presidente de la Cámara de Comercio de Oviedo Carlos Paniceres urge a la revisión de las directrices regionales de comercio como lleva demandando desde 2021 para potenciar el sector en la región. El cambio no debe producirse por necesidades de un concejo porque no es sólo Siero dado que hay otros municipios que también necesitan cambios para atraer inversiones. En este sentido, el responsable de la institución cameral enfatiza que la verdadera capital del noroccidente es la localidad gallega de Ribadeo donde se han situado establecimientos comerciales que atraen clientes de Asturias. Paniceres teme que el mismo efecto se pueda producir en el Oriente con Torrelavega, Cantabria. El presidente de la Cámara de Oviedo considera que el verdadero rival del sector comercial es la venta por internet de forma que pide a las administraciones apoyo fiscal y ayudas al empleo.