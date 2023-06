Las inmobiliarias asturianas achacan el incremento del 2,6% en la compraventa de viviendas, en abril, a que los precios "no son malos"

La entrada en vigor de la nueva Ley de Vivienda, dos días antes de las elecciones municipales y autonómicas, está provocando confusión entre propietarios, inquilinos y agentes inmobiliarios.

“Para aplicarla se necesita tiempo”, sostiene Katia Domingo, presidenta de la Unión de Asociaciones Inmobiliarias de Asturias. Y mientras eso llega, afirma Domingo, lo único que se está consiguiendo es, precisamente, esa preocupación en la calle o, lo que es lo mismo; “el efecto contrario de lo que quiere la Ley; que existan viviendas en alquiler, que los precios bajen y que existan viviendas dignas para esas personas que demandan ese alquiler, pero ven que no tienen oferta”.

En lugar de eso, la situación actual es la de unos propietarios que endurecen cada vez más las condiciones y los requisitos para poner su vivienda en alquiler, con muchas dudas ante la ocupación y con mucha desmotivación y preocupación. En la otra cara de la moneda; inquilinos potenciales que demandan una vivienda habitual a precio de mercado. “Hay un choque interno entre las dos partes”, admite Domingo.

Viviendas de uso turístico

Ante esta situación de incertidumbre, el colectivo asegura que las agencias inmobiliarias que trabajan con pequeños propietarios temen que haya una fuga de propietarios del alquiler de vivienda habitual hacia otras modalidades de alquiler o la venta. “En lugar de alquilar, que es lo que realmente necesitamos y lo que la ley busca, los propietarios prefieren evitar el alquiler de vivienda habitual y destinar sus viviendas al uso turístico, para no tener la obligación de cumplir ninguna medida”, comparte Domingo. En Gijón, por ejemplo, la oferta de alquileres vacacionales ya supera a la de hoteles y pensiones.

Mesa de trabajo conjunta

En este contexto, la presidenta de la Unión de Asociaciones Inmobiliarias de Asturias reclama la creación de una mesa de trabajo conjunta entre el Gobierno del Principado y el sector para colaborar en la articulación de medidas autonómicas, con el objetivo de atajar el problema de acceso a la compra o alquiler de una vivienda y mejorar el equilibrio del mercado inmobiliario asturiano.

"Parón" sí, pero no deceleración

Por otra parte, en términos de compraventa de viviendas, el Principado de Asturias registró en abril un incremento interanual del 2,6 por ciento frente al descenso nacional del 8,1% con respecto al mismo mes del año pasado, hasta un total de 43.311 operaciones, su cifra más baja en dos años, en un contexto de tipos de interés más elevados para contener la inflación, según el Instituto Nacional de Estadística.

Katia Domingo, afirma que, aunque ha habido un parón, debido al proceso de elecciones y la subida de tipos de interés, en Asturias no hay deceleración: “Asturias no es una de las regiones más afectadas en este punto porque sigue habiendo viviendas a la venta, no mal de precio. Además, tenemos varias entidades bancarias que dan hipotecas al 100%”.