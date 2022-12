Cuesta (Cs) indica que habrá informes técnicos sobre el posible acuerdo del 'Calatrava'

Futuro del Calatrava

El Ayuntamiento de Oviedo realizará los informes técnicos preceptivos sobre el posible acuerdo entre el consistorio y el fondo suizo propietario del Palacio de Congresos de la ciudad, el ‘Calatrava’. El concejal de Urbanismo Ignacio Cuesta para que el Ayuntamiento pueda suscribir un convenio es imprescindible que esté conformado previamente un procedimiento administrativo que contemple la opinión que tengan los servicios competentes”. El primer teniente de alcalde señala que “en cuanto el Ayuntamiento se comprometa en derechos y obligaciones contará con los informes preceptivos”.

Es la respuesta del edil de Ciudadanos durante el debate de la urgencia de una moción planteada por el PSOE para que se espere a esos informes antes de llegar acuerdo alguno con el propietario del inmueble. El portavoz socialista Wenceslao López cree que “hay fondos buitre en busca de los despojos” y es una “temeridad” permitir un acuerdo sin informes sobre las condiciones económicas y jurídicas del acuerdo. Se buscará una solución que "satisfaga el interés particular y el general", indicó Cuesta. Recordamos que una de las opciones es la condonación de la deuda tributaria contraída con el anterior dueño y que el Ayuntamiento reciba espacio en el complejo de Buenavista.

Ignacio Cuesta señala que el ‘Calatrava’ está generando una “herencia desdichada” ante la que el equipo de gobierno puede “o no hacer nada o ser responsable y encontrar una solución al problema que no ocasionó”. Por ahora solo ha habido eventuales conversaciones, ha indicado Cuesta.

La urgencia de la moción socialista fue rechazada. Previamente al pleno municipal, Somos avisaba de que acudiría a tribunales si el bipartito sigue adelante con su idea. Rubén Rosón ve posible ilegalidad ante una “operación ruinosa”. Lo decía Rosón acompañado por la candidata de Podemos al Principado Covadonga Tomé quien recordaba la responsabilidad del gobierno autonómico. Recuerda que es cómplice del Ayuntamiento cuando Areces promovió la compra de dos alas del edificio para ubicar las consejerías y cambió la ley de grandes superficies para permitir el centro comercial en un espacio público, acciones adoptadas cuando Gabino de Lorenzo fue alcalde.

Oviedo pide no eliminar el delito de sedición

Buena parte del pleno se dedicó a discutir sobre la eliminación del delito de sedición, iniciativa del gobierno de Sánchez. Cada partido en la corporación replicó los argumentos de ámbito nacional. Mario Arias (PP) ha acusado a la oposición de "tener memoria democrática selectiva" y ha dicho que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hace "lo que sea por perpetuarse en el poder". Por el PSOE, el edil Ricardo Fernández ha añadido que no se oponen a debatir sobre ningún asunto pero ha dicho que no le parecía "de recibo" la "grosería" con la que el Mario Arias se refirió a Pedro Sánchez. Ana Taboada, de Somos, ha indicado que esa iniciativa no versa sobre asuntos de competencia municipal. "Mi patria es la de los derechos, la suya la de los fantasmas y la cultura del pelotazo. Su juego es hacer ruido".

Tras rechazarse las enmiendas sobre este punto, la proposición del PP y Ciudadanos ha salido adelante con los votos a favor de los concejales de ambos grupos y en contra de los del PSOE y Somos.