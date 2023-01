Convocada una nueva edición del concurso "Construmentos" en nava

La Escuela Municipal de Música de Nava y el Ayuntamiento de Nava organizan el XII Concurso Construmentos. El Concurso está destinado a alumnos/as de entre 3 y 12 años de edad y se dirige especialmente a alumnos/as de escuelas de música y conservatorios, así como a centros de educación infantil y primaria y también a niños y niñas que quieran participar de forma particular. Se circunscribe al ámbito de la comunidad autónoma del Principado de Asturias. El objeto del concurso es la presentación de un instrumento musical, de inspiración libre, creado con cualquier tipo de material reciclado (botellas de plástico, cartón, latas, papel, etc). Se pretende fomentar la creatividad, en particular la relacionada con la musicalidad, así como la reutilización de materiales dentro de las estrategias de gestión de residuos.

Las bases se pueden consultar al completo en la página web del Ayuntamiento de Nava.