El repartidor que atropelló mortalmente a un guardia civil en un control a la salida de un túnel en la Autovía Minera en febrero de 2021, en el que también resultaron heridos otros dos agentes y el conductor de un coche que estaba detenido en el dispositivo de vigilancia, contra el que se estrelló ha reconocido este viernes ante la jueza que "desatendió durante un tiempo la conducción para buscar una emisora en la radio del vehículo" y ha indicado que no vio el control hasta que tenía encima ya a dos agentes.

"El accidente lo tuve yo por supuesto", ha dicho el acusado que a preguntas de su abogado reconoció que a causa de ese accidente falleció una persona. "Reconozco que durante un tiempo desatendí la conducción --siete segundos según el informe pericial encargado por la defensa-- y no miré la carretera por manipular la radio del vehículo", ha incidido y en respuesta a su abogado ha añadido que "por supuesto" pide disculpas y traslado el pésame a la familia del fallecido.

Preguntado por el momento del accidente el procesado ha manifestado que el cree que frenó, pero añade que si los peritos dicen que no hay frenada será que "no lo hizo".

"Yo salgo del túnel y me pongo a buscar la cadena Ser en los botones de la radio porque vi que tenía bastante distancia de seguridad con el coche que iba delante. Yo no vi los controles, sólo vi el coche de delante. El túnel está en curva y fue en la salida en curva cuando me despisto cambiando la radio. Pero no vi el control, cuando levanté la cabeza ya lo veo y a los agentes haciéndome señales, yo pienso que frené, pero parece que no figura la frenada, la sensación que tengo es de frenar. Yo al ver uno o dos agentes me tiro voluntariamente contra el guardarail porque a la derecha no vi a nadie y recuerdo atropellar a un agente y colisionar con un todoterreno", ha relatado.

El acusado trabajaba para una empresa de transporte con una furgoneta alquilada porque la suya se había estropeado. Cuando se produjo el incidente llevaba media hora con la furgoneta, porque comenzó la jornada a las 18.00 horas saliendo de Gijón hacia Madrid.

Ha indicado que hacía ese trayecto a diario y nunca se encontró un control de la Guardia Civil en ese punto, un control que ha indicado no se veía desde el túnel.

Tras el acusado han prestado declaración varios guardias civiles, entre ellos los que estaban en el citado control y resultaron lesionados. Han relatado que llevaban "45 o 50 minutos en dicho control no habían tenido ningún percance" y también han defendido que el mismo estaba bien señalizado.

EL ACUSADO ESTABA AFECTADO POR LO OCURRIDO Y COLABORÓ CON LOS AGENTES

Así han indicado que la primera señal del control se veía desde la salida del túnel. Los compañeros del cuerpo que llevaron a cabo el atestado del accidente indicaron que el control estaba "debidamente señalizado" y no existía ningún problema de visibilidad. También manifestaron que el acusado colaboró en todo momento con los agentes y reconoció desde el primer momento que se distrajo manipulando la radio. Además estaba afectado por lo ocurrido llegando a llorar.

También han considerado que "tuvieron que ser más de diez segundos" los que el acusado permaneció manipulando la radio desatendiendo la conducción.

También han declarado un conductor que presenció el accidente y otro que permanecía detenido en el control. Ambos han indicado que el control no se veía a la salida del túnel pero si las señales que alertaban del mismo y pedían reducir la velocidad. Ninguno de los dos manifestó que fuese complicado o tuviesen problemas para detener el vehículo en el control.

LAS PENAS

La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de un delito de homicidio por imprudencia grave en concurso ideal con dos delitos de lesiones por imprudencia grave y solicita que se condene al acusado a las siguiente penas: por el delito de homicidio por imprudencia, 1 año y 3 meses de prisión, con inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores durante 4 años, con pérdida de la vigencia mismo con arreglo al artículo 47 párrafo segundo del código; y multa de 2.880 euros y privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores durante 1 año y 6 meses, por cada uno de los delitos de lesiones. Pago de las costas procesales.

En concepto de responsabilidad civil, el Ministerio Fiscal solicita que el acusado abone indemnizaciones que superan los 270.000 euros. El pago de esta cantidad, más los intereses legales correspondientes, responderá directamente la aseguradora Caser y, subsidiariamente, la empresa propietaria de la furgoneta que conducía el acusado y la empresa para la que trabajaba en aquella fecha.