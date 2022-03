Canteli: "Si el Estado no pone más dinero lo hará el Ayuntamiento"

El Ayuntamiento de Oviedo pondrá dinero municipal si no llegan más fondos europeos para la Zona de Bajas Emisiones. Es lo señalado por el alcalde Alfredo Canteli con motivo de una jornada al respecto celebrada en el Auditorio Príncipe Felipe. Oviedo se ha quedado sin todos los fondos a los que optaba, unos 6 millones, en una decisión "inexplicable", según Canteli. El regidor espera que, sin necesidad de una nueva presentación dado que la primera fue "bien valorada", el Gobierno central sume más dinero para completar el plan de la capital. Si no, el consistorio pondrá el dinero necesario. Esto lo escuchaba el director de Movilidad del ministerio de Transportes Jaime Moreno. No entró a la cuestión concreta pero sí recordó que los fondos covid también pueden resolver problemas estructurales de moviIdad.

La zona de bajas emisiones de Oviedo se basa en dos pilares: renovar los buses de la concesionaria y dificultar el tráfico privado en torno al Campo San Francisco donde podría haber una extensión, puntualiza el concejal de Urbanismo Ignacio Cuesta.

Por otro lado, preguntado por la ronda Norte, el alcalde afirma que no se debe olvidar el proyecto pero también entiende la situación actual.