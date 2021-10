CAMFED avisa del reto de las vacunas covid en África

Ayudar a las niñas que viven en las zonas rurales de África a formarse es el objetivo de CAMFED, galardonada con el Premio Princesa de Cooperación Internacional 2021. Desde que comenzasen su trabajo en 1992, Campaing for Female Education ha ayudado a más de 4 millones de niñas y las tareas no de detuvieron ni con la pandemia. Fiona Mavhinga, responsable ejecutiva de CAMFED, solicita compromiso internacional para poder acabar con la brecha digital que dificulta la formación de las niñas. "Hay que invertir en infraestructuras tecnológicas para todos estén conectado y nadie se queda a un lado", ha dicho. Hacer llegar las vacunas a África es el otro gran desafío. "No estaremos seguros hasta que no estemos protegidos todos" ha indicado la directora general de CAMFED Lucy Lake. Ambas coinciden en la importancia del galardón como medio de hacer visible su trabajo a nivel mundial.