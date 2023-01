Barbón reivindica el Corredor del Atlántico para no descolgarse de la historia del futuro

Los presidentes de Asturias, Galicia y Castilla y León han suscrito una declaración institucional en la que el Corredor Atlántico solicita una planificación detallada de las infraestructuras ferroviarias, junto con un calendario de inversiones que garanticen el impulso de las comunicaciones

El Presidente del Principado, Adrián Barbón, dijo en su intervención que no le dolían prendas en alzar la voz en defensa del Noroeste porque Asturias es lo primero y en la Cumbre de Santiago no hay más ideología que el territorio. El Presidente del Principado comparó este Corredor con la conexión que abrió Alfonso II con Europa y señaló que el Noroeste no puede descolgarse del futuro de la historia

Asturias, Galicia y Castilla y León reivindicaron que el NW tiene futuro si se apuesta por este territorio, así que se unen para defender el Corredor por una cuestión de justicia y cohesión territorial, sin atacar a nadie, pero dejando patente la desigualdad por los retrasos ferroviarios frente al eje Mediterráneo y Barbón no dejó pasar la oportunidad para referirse a la Variante de Pajares y a sus demoras políticas por no tener en cuenta la importancia de los tráficos de mercancías.

En la cumbre, la FADE reclamó la finalización de las conexiones de Alta Velocidad de forma rápida con el centro de la península.

El Ministerio de Transportes, molesto por no participar en la cumbre de Santiago, ha nombrado al Comisionado del Corredor Atlántico, que es Jos Antonio Sebastián Ruíz, hasta ahora Gerente de Material de Renfe Cercanías. Nombramiento de Barbón, Mañueco y Rueda saludaron como el primer éxito de la Cumbre.

El Comisionado celebrará en Asturias la primera reunión de alto nivel con los principales actores del Corredor Atlántico, también del sector privado, para poner en común las necesidad y prioridades de la infraestructura ferroviaria.

Con él, el gobierno central crea una delegación para impulsar el Corredor Atlántico y las conexiones con Francia y Portugal, con el objeto de agilizar el despliegue de esta infraestructura y el transporte de mercancías por tren en España y las conexiones con Europa.

El comisionado tendrá como principal reto garantizar que se aprovecha la oportunidad de los fondos europeos de recuperación NextGenerationEU para ampliar y completar el Corredor Atlántico, que solo a este proyecto destina más de 2.477 millones de euros.

El Presidente de Galicia, Alfonso Rueda, dijo que es necesario mantener el equilibrio territorial y que se invierta con visión global porque “el NW no es periferia económica ni periferia social” e incidió en el potencial exportador de las tres comunidades autónomas.

El Presidente de Castilla y León, Alfonso Mañueco, pidió que la ejecución de las inversiones en el atlántico se desarrollen al mismo ritmo que en el mediterráneo, porque «hay un desequilibrio y no queremos menos»