Barbón desea que el PP se recomponga para evitar que Vox siga creciendo

Nada más empezar las preguntas al Presidente, el Jefe del ejecutivo asturiano entró de hoz y coz en la crisis que atraviesa el PP nacional. Adrián Barbón dijo como primera intervención: “deseo de corazón que el PP se recomponga los más pronto posible para evitar que VOX siga comiendo espacio en la derecha” y por el bien de sus afiliados

Pero la pregunta que planteaba el PP era sobre el Informe Presno de la Lengua Asturiana y la Portavoz le endosó un “no se preocupe tanto por nosotros, no vaya a caer en una depresión” y le advirtió que no se hiciese falsas esperanzas porque Núñez Feijóo tiene claras las diferencias lingüísticas entre Galicia y Asturias. Así que Teresa Mallada no augura cambios en la posición de los populares sobre la cooficialidad, aunque el líder gallego llegue a Génova, como le espetó de nuevo el Presidente del Principado.

El debate entre ambos continuó a caballo entre la crisis de ese partido político y el informe Presno que el Principado ocultó. Mallada acusó a Barbón de haber perdido el valor de su palabra y de que por tanto “no le queda nada” tras haber mentido.

Barbón, ironizó replicando a Mallada que “el valor de su palabra lo conoce mejor que nadie Pablo Casado”

Mallada reiteró la posición de su partido sobre el Informe, cuestionó a Barbón, le acusó de ser un mitómano y hacer de la mentira su forma de gobierno.

Adrián Barbón lamentó que la portavoz siga insultando y se mostró convencido de que los nuevos aires que llegarán al PP nacional influirán en los populares asturianos cuando Mallada deje de ser presidenta interina, ya sea ahora, en el 2023 o más adelante