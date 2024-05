Los Avlo podrían entrar en servicio en julio en la línea Asturias-Madrid

Las variaciones en la fecha de puesta en servicio de los trenes Avlo Asturias-Madrid recibe la crítica del PP mientras el presidente del Principado Adrián Barbón señala que no hay retrasos. Estos trenes, que son la línea económica de Renfe, podrían estarán operativos en julio.

El diputado del PP Pedro de Rueda reprochaba al ministro de Transportes Óscar Puente haber señalado que esos trenes no llegarían hasta el otoño para después rectificar. "Son episodios tragicómicos de anuncios que hoy es una cosa y mañana otra". En ese sentido, el parlamentario señala que el "reprobado Óscar Puente no tiene ninguna credibilidad" porque "que ayer se anuncie que se retrasan los trenes Avlo hasta después del verano y hoy se rectifique deprisa y corriendo para decir que es antes del verano, no tiene credibilidad ninguna. Asturias es una improvisación, deben dejar de engañar", concluye de Rueda.

Sin embargo, Adrián Barbón resalta que no hay ningún retraso y que la referencia de julio se conoció hace ya unos meses. La puesta en servicio de los Avlo depende de la evolución de las obras en la estación de Madrid-Chamartín. "Que yo sepa, retrasos no hay, a nosotros no se nos dijo nunca que entrarían en funcionamiento en mayo. Recuerdo que el Ministerio nos dijo que el 21 de mayo entrarían en servicio los AVE, los trenes Avril y que la entrada en funcionamiento de los Avlo estaba pendiente de la finalización de las obras de Chamartín. Esto yo lo recuerdo literal", ha asegurado del presidente del Principado.