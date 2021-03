El Ayuntamiento de Ponga trabaja para "liberar" a los vecinos de Viboli incomunicados desde el lunes

Los vecinos de Viboli, en Ponga, están acostumbrados a sufrir los rigores de la climatología y de unas comunicaciones afectadas por su trazado a través de una zona montañosa, que no lo pone fácil. Estos días el Consistorio estudia una salida para poder retirar las toneladas de material que este lunes caían sobre la calzada. No es la primera vez. De hecho, es una situación recurrente, debido a las particulares condiciones de su trazado.

La alcaldesa del concejo, Marta Alonso (PSOE), ha explicado esta mañana a Onda Cero, que se está buscando una solución rápida que, sin embargo, está resultando complicada. "Es una pequeña vía de montaña, muy estrecha, y los camiones lo tienen complicado para acceder a la zona y retirar el material", comentó.

La solución podría estar en aprovechar el material y compactarlo en algunos apartaderos que a su vez podrían facilitar las maniobras de coches y camiones.

De momento vecinos y Ayuntamiento colaboran en el traslado de la compra y productos más necesarios a la localidad, a la espera de que la carretera se pueda abrir.

Próximas intervenciones

Un problema que presenta esta vía es que no está considerada como carretera. Precisa de unas obras de envergadura que no acaban de llegar a un buen fin. De hecho los presupuestos autonómicos de 2019 ya incluyeron una partida de 460 mil euros que no llegó a hacerse efectiva.

Alonso confía en que en los próximos meses desde el Principado se desarrollen más intervenciones.