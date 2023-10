Asturias es la comunidad con la tasa más baja de divorcios

Pocos divorcios en Asturias

Según datos publicados por el Consejo General del Poder Judicial, el segundo trimestre terminó con. Las comunidades con mayor proporción de divorcios son Canarias, Baleares y Comunidad Valenciana. Además de Asturias, las regiones con menores reclamaciones de divorcio son Cantabria, Castilla y León y País Vasco.

El Principado de Asturias ha registrado 366 demandas de disolución matrimonial en el segundo trimestre de 2023, lo que implica una tasa de 36,4 por cien mil habitantes, según los datos recogidos por el servicio de Estadística del Consejo General del Poder Judicial. En España se han registrado 24.404 demandas de disolución matrimonial, tanto divorcios como separaciones, en el segundo trimestre del 2023, un 0,1% más que en el mismo periodo de 2022, cuando se anotaron 24.383. En este periodo se han producido en Asturias 205 divorcios consensuados, 146 no consensuados, 10 separaciones consensuadas y cuatro no consensuadas. Además se ha registrado una nulidad matrimonial. Por otro lado, se han solicitado 89 modificaciones de las medidas consensuadas y otras 138 de las no consensuadas.

Situación nacional

En el informe dado a conocer este lunes, el CGPJ informa que, en el periodo analizado, sólo las demandas de separaciones no consensuadas, que fueron 249, presentaron una importante disminución, en concreto del 17,3%, respecto a los meses de abril, mayo y junio de 2022. Por otro lado, las separaciones consensuadas, 665, aumentaron un 3,4%; los divorcios no consensuados, que sumaron 9.269, se incrementaron un 1,7%; y los divorcios de mutuo acuerdo, que en total fueron 14.208, disminuyeron un 0,7%.

El número de demandas de nulidad en el segundo trimestre de 2023 fueron 13, lo que ha supuesto un descenso del 13,3% respecto a las presentadas un año antes.