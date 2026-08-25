Arriondas reinaugura la Plaza García Dory tras una inversión de más de 520.000 euros en su urbanización y cubierta

El Ayuntamiento de Parres ha celebrado este lunes la reapertura oficial de la Plaza García Dory, un céntrico espacio público que ha sido completamente transformado gracias a las obras de urbanización y dotación de una nueva cubierta. La actuación, orientada a dotar al municipio de un punto de encuentro vecinal, cultural y versátil, ha supuesto una inversión global de 526.808,50 euros.

El proyecto se enmarca dentro de la Actuación de Cohesión entre Destinos (ACD 2023) del Plan Territorial de Sostenibilidad Turística en Destino del Principado de Asturias 2023, y ha sido financiado por la Unión Europea a través de los fondos Next Generation EU, dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia junto al Ministerio de Industria y Turismo y el Gobierno del Principado de Asturias.

"El diseño del espacio es obra del arquitecto parragués José Miguel Cinos, quien ha concebido un proyecto donde la luz natural cobra un protagonismo central. La estructura de la cubierta y la orientación han sido proyectadas para maximizar la captación solar a lo largo de todo el año, adaptándose de forma óptima a las diferentes estaciones, tanto en invierno como en verano."

Jornada de apertura

El estreno de este renovado enclave ha contado a partir de las 20:00 horas con la actuación en directo del cantautor asturiano Fran Juesas, encargado de inaugurar la actividad cultural y musical en la plaza ante los vecinos y visitantes congregados.

Con la finalización de estas obras, Parres gana un espacio protegido de las inclemencias meteorológicas e idóneo para acoger actividades sociales, culturales y eventos a lo largo de todo el año, reforzando la dinamización comunitaria y turística del concejo.