Melania Álvarez fija el proceso de cierre de carteleras de los trabajadores del ERA antes del 31 de diciembre

El comité de empresa celebró el pasado lunes una jornada de huelga y varias concentraciones. Reclaman que se cumpla el aumento de mínimos y la cobertura de las ausencias, acordado con el Principado.

Por su parte, Melania Álvarez considera "legítima su reivindicación y se compromete a continuar dentro del marco del diálogo". En cuanto a lo acordado, "hemos sido escrupulosos en el cumplimiento".

ESFUERZO DEL PRINCIPADO

"Se están todavía ultimando esas carteleras que para el próximo año y en todas se prevé el aumento de mínimos. Muchas de ellas ya se ha dado el ok a un gran número de carteleras pero se alcanzará el acuerdo. El proceso de cierre de carteleras será antes del 31 de diciembre". También destaca que este mismo año ha sido importante el esfuerzo del gobierno con las condiciones de ese conjunto de profesionales. En concreto, con la incorporación de 500 profesionales y el incremento del capítulo uno "que se traducía en ese complemento vinculado al número de atención y a esa implementación de la estrategia cuidas que vienen percibiendo desde el 1 de enero".

SUBIDA DE SUELDOS

En cuanto a la subida de salario, anunciada por la consejera en la Junta del Principado durante su comparecencia para dar cuenta de los presupuestos de 2024, y etiquetada de mentira por el comité de empresa, por responder, según los trabajadores a un acuerdo estatal y no autonómico, Melania Álvarez subraya que el sueldo medio de un auxiliar en el ERA se ha aumentado en un 14% desde 2019. Esos son, dice, "los datos reales". "El compromiso firme del Gobierno se consolida en ese proyecto de presupuestos para 2024 con un incremento de 10 millones de euros en los gastos de personal.

NUEVAS REUNIONES

En cuanto al proceso de negociación, desde el comité de empresa aseguran que si no son escuchadas por parte del Principado, quien, por cierto, ya no les recibe en la gerencia de forma presencial, no descartan más paros ni nuevos encierros. "La consejera está enrocada en el no a todo", afirman desde el comité, "y las trabajadoras no vamos a parar". Álvarez por su parte, insiste en esa senda del diálogo: "Estamos en el buen camino. Hemos tenido una relación de diálogo continuado y seguiremos trabajando por salvaguardar la calidad de trabaj2.