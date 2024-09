María Calvo, presidenta de Fade, confía en blindar un porcentaje de inversión productiva en el presupuesto

Entrevista en Onda Cero con la presidenta de Fade María Calvo. Sobre el presupuesto del Principado en 2025, pide que el gasto social y corriente no lo absorba todo. Confía en que la concertación social garantice un porcentaje de inversión productiva y en innovación.

En materia de fiscalidad, han acordado con el Gobierno un estudio que compare tributos de autonomías cercanas. Sobre la tasa turística, a Calvo no le convence. Ningún lugar de Asturias no está masificada ni teme sólo afecte a los hoteles, no a las VUT. Además, podría afectar al turismo rural que, recuerda, lleva al menos dos veranos estancado.

La presidenta de Fade pide al presidente del Principado Adrián Barbón que defienda con contundencia las necesidades de Asturias ante el pacto singular de Cataluña que, considera María Calvo, genera desigualdad.

En cuanto a las inversiones pendientes de Arcelor, Calvo afirma en Onda Cero que la decisión de la siderúrgica está condicionada por la necesidad de ofrecer precios energéticos competitivos a la industria en general. Saluda la ley de Proyectos Estratégicos pero pide levantar ciertos límites y acotar la definición de ‘estratégico’. Por ejemplo, no debería estar vinculado a un cierto número de empleos o millones de euros de inversión. Además, cree que la agilidad burocrática para estos proyectos debe alcanzar grandes empresas y a pymes así como a empresas de fuera y de aquí.