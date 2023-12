Seguiremos ejerciendo la presión necesaria hasta ver cubiertos los mas elementales derechos de la sanidad.

Carlos López, portavoz del colectivo, hizo al final de la concentración una valoración positiva y advirtió que “lógicamente desde esta plataforma sanitaria y e individualmente todos los vecinos, es el Occidente asturiano, seguiremos ejerciendo la presión que resulte necesaria hasta que veamos satisfechos nuestros más elementales derechos en materia de sanidad. Siempre le digo que no pedimos ni más ni menos, pedimos únicamente lo que es justo para nosotros”.

Quejas de la gente por las cancelaciones y aplazamiento de consultas y operaciones. | Onda Cero Luarca

El centro sanitario carece de media docena de especialidades, lo que está provocando cancelaciones o derivaciones de consultas e intervenciones a otros hospitales, tanto públicos como privados y largas listas de espera.

A la concentración asistieron diferentes asociaciones y vecinos que más allá de la ideología política coinciden en que hacen falta mejoras urgentes en la asistencia sanitaria noroccidental.

A la misma acudieron todos los alcaldes del PP de la comarca, los diputados regionales, dada a la afinidad con la plataforma, y el presidente regional y vecino de Castropol, Álvaro Queipo, que le ha pedido al gobierno regional que escuche a la gente.

“Hoy estamos aquí elevando la voz con todos los vecinos en Occidente, que es una voz compartida también por muchos asturianos de otras comarcas y creemos que Barbón y el gobierno de El Principado de Asturias deberían escuchar lo que hoy aquí se dice”.

Intervinientes en la concentración sanitaria. | Onda Cero Luarca

López hizo una valoración muy positiva del evento y ha cuantificado la asistencia entre 2.000 y 3.000 personas llegadas de los 17 municipios de todas las ideologías políticas, y todo ello motivado ante “la grave situación” que atraviesa el hospital. Advierte a la consejera de sanidad que de no haber soluciones rápidamente habrá más presiones y dejo claro que “si se puede” el conseguir la contratación de personal para Jarrio.

La concentración discurrió con normalidad, sin incidentes, acompañada de pancartas, siendo el principal lema “¡Basta ya!”, pero también estuvo flanqueada por otras como “No somos de tercera”, “La resignación no es la solución”, o que “La salud no espera” y que “Esta población quiere solución”.

La organización cifra en unas 3.000 personas la asistencia de gente. | Onda Cero Luarca

A la misma acudieron la portavoz de Vox, Carolina López, para expresar su apoyo y reclamar “una mejor gestión”. “Son ya demasiados los años que los habitantes del Occidente reivindican unos servicios dignos, de calidad y dotados de los profesionales necesarios para cubrir el servicio”. Así como la integrante de la ejecutiva de Foro-Asturias, Carmen Rodríguez.

Durante el reportaje podrás escuchar las distintas intervenciones que hubo en el acto: Rosana González, alcaldesa de Coaña. Carmen Méndez, vecina de Puerto de Vega e implicada en el movimiento asociativo. Ana Belén Pérez, valdesana y presidenta de la asociación de vecinos de Busto. Susana Rodríguez del Río, presidenta de la asociación de vecinos de Anleo. Amadeo Molejón, vecino de San Tirso de Abres. Carlos López, valdesano y portavoz de la Plataforma Jarrio Salvemos Nuestro Hospital y Ana Isabel Fernández, naviega y alcaldesa de Navia.

Pancartas con "Basta ya" o "No somos de tercera", entre otras. | Onda Cero Luarca

También se recabaron las impresiones de la alcaldesa de Villayón, Estefanía González, el alcalde de Tapia de Casariego, Pedro Fernández y Miguel Mojardin, representantes de todo el movimiento asociativo de Boal.

Pero ante todo y por encima de todo, las opiniones de la gente que acudió al acto, que de forma totalmente aleatoria le dimos la oportunidad para expresar el motivo de su presencia y sobre cómo ven la atención sanitaria más próxima a ellos.

Desde las anulaciones y los cambios de citas y consultas, los desplazamientos a otros hospitales, y el tener que acabar en la sanidad privada lo más escuchado.

“ Las listas de espera y todas esas cosas son barbaridades lo que tenemos que esperar por una operación. Si, el año pasado yo mismo me tuve que operar de próstata y estaba con una sonda puesta y me daban un año de espera, un año de espera, me tuve que operar particularmente pagando”.

Las AMPAS del Medio Rural se sumaron a la reivindicación. | Onda Cero Luarca

Todo esto y mucho más lo podrás recuperar en este programa de radio, cuya única finalidad persigue acercar el testimonio de la gente a los responsables que pueden y deben de corregir esta situación, porque en sus manos está y como alguien dijo “si se puede, si se puede”.