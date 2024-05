Carlos López "no podemos seguir consintiendo que la gente fallezca sin conocer los resultados de las pruebas diagnósticas"

Ese ha sido el lema de la concentración al estimar que el hospital atraviesa por “el peor momento de su historia” ante la falta de media docena de especialistas, consultas cerradas, aplazamientos hasta el año que viene y 4.100 personas en lista de espera, entre otros. Es lo que ha movilizado a la gente del Occidente para reclamar el funcionamiento del hospital a la vez que rechazan la fusión de áreas.

El portavoz del colectivo, Carlos López, presento y dirijo el acto, en el que intervinieron una serie de personas de la comarca, algunas de ellas representante de colectivo, de las que escucharan lo más destacado:

1. Carmen Méndez Lanza, Puerto de Vega

2. Vita López Iglesias, Villayón

3. Severino Vior Fernández, Vegadeo

4. Fini Suárez, Asoc. El Gandulín, Navia.

5. Inocencia Díaz Hilario, Tapia

6. José Manuel Martínez Reinal, Arancedo, El Franco

7. Claudia Fernández López, joven naviega

8. Estefanía González, Alcaldesa de Villayón

El aspirante popular a la Presidencia entre el publico reclamando médicos. | Onda Cero Luarca

A la concentración asistieron los alcaldes de la derecha vinculados a la plataforma, mientras que los socialistas no lo hicieron, también acudieron varios diputados regionales que apoyaron la concentración y entre el público estuvo el Pdte. del PP Álvaro Queipo, quien dijo que es “un deber moral el estar allí los cargos públicos, pidiendo una sanidad pública de calidad y que el Gobierno está obligado a darla incluso en el Occidente”.

El aspirante para gobernar a Asturias recordó que tiene la solución al problema, recordando que ya habían presentado un Plan Sanitario hace unos años en la Junta General que fue “aprobado por unanimidad y que nadie del gobierno hizo nada para ejecutarlo”.

Intervinientes en la concentración al finalizar el acto. | Onda Cero Luarca

El portavoz del colectivo, Carlos López, se mostró satisfecho al término de la cita al considerar que hubo muy buena respuesta de la gente, calculando “entre 3.000 y 4.000 personas” que demandaron cambios en el devenir del hospital y los centros de salud.

“Bueno, pues, muy positiva, el Occidente se ha manifestado masivamente frente al hospital de Jarrio en defensa de su sanidad, tanto de la atención primaria como de la atención hospitalaria, que son las que lo están pasando francamente mal en estos momentos en el Occidente asturiano. Estamos pasando por el peor momento en actividad asistencial en el hospital de Jarrio y en los consultorios y centros de salud, y creo que hoy el Occidente ha lanzado un mensaje muy claro a las autoridades regionales respecto a lo que está ocurriendo aquí en la comarca noroccidental”.

Advirtió que la próxima manifestación será en Oviedo y no dan márgenes de tiempo para aportar soluciones. “Ya mismo no podemos seguir consintiendo que la gente fallezca sin conocer los resultados de las pruebas diagnósticas o no podemos seguir tolerando que un paciente con sospecha de Parkinson tarde año y medio en recibir una consulta. No, nosotros nos planteamos un horizonte temporal muy corto para plantear esa reivindicación en la capital de Asturias en Oviedo, al pie de la presidencia del Gobierno regional a ver si así el presidente de la comunidad Autónoma se da por enterado de lo que está sucediendo en esta comarca a la que únicamente viene a los certámenes alimentarios”.

El alcalde de Tapia, Pedro Fernández, opina que la respuesta de la ciudadanía “es lo que tiene que hacer cualquier pueblo que se digne, no, en defender sus derechos”. La alcaldesa de Villayón, Estefanía González, valoro positivamente la respuesta ante “la concienciación de la gente que lo vive todos los días”.

Cartero repartiendo cartas de aplazamiento de consultas o anulaciones. | Onda Cero Luarca

Onda Cero sondeo a algunos de los asistentes de forma aleatoria, un vecino de Medal (Coaña) opinaba que "hay que unirse todos para defender el hospital", que tuvo un problema de la vista la semana pasada y le dan consulta para enero de 2025. Una boalesa dijo que esto se acaba y que no quieren ir a Oviedo o Avilés, que son gente mayor “que no hacen caso de nosotros para nada”, tuvo que realizar tres reclamaciones por un tumor de colon y le acaban de anular una consulta.

Un vecino de Jarrio dice que se merecen "algo más que marearnos por ahí, que si lo atendieran (al hospital) un poco podríamos vivir", a la vez que recalca que pagan impuestos y que tienen derecho a exigir derechos. Una vecina de Luarca anda de pruebas por Oviedo, no conduce, los hijos trabajando y que no puede pagar un taxi al tener una paga pequeña, valiéndose de la nuera que trabaja. Hace meses que hizo una consulta y no le dieron los resultados temiendo que sea Parkinson o demencia “y no tengo los resultados para que me den un tratamiento y cuando me los den ya voy tar yo para el otro lado”

Un vecino de Villayón, dice que anda de "peregrinaje por los hospitales de Oviedo y Avilés, todo va mal". Un vecino de Navia, expresa que lleva "consultas de retraso" y observa que "va camino del desmantelamiento". Un Naviego, puso como ejemplo a la suegra que lleva “como un año y medio esperando por una consulta de neurólogo y está viva gracias a que fue a uno privado” y que incluso le reprochan que fuera a la privada, " gracias a eso está viva”.

Pancarta que muestra el lema de la concentración. | Onda Cero Luarca

Por su parte, el gerente del Servicio de Salud del Principado (Sespa), Aquilino Alonso, ha pedido disculpas unas horas después de la concentración “por aquellas situaciones en las que la respuesta no es todo lo rápida que nos gustaría”. Preciso que algunas de esas situaciones “son incidencias” y otras “sobrevenidas”, que hacen un seguimiento de la situación con la mejor respuesta posible dentro de las circunstancias.

“Pedimos disculpas por aquellas situaciones en las que la respuesta no es todo lo rápida que nos gustaría, pero que tengan por seguro que nos estamos ocupando del tema. Cuando se produce una incidencia y no podemos cubrir rápidamente la falta de un profesional, establecemos un plan de contingencia y movemos profesionales de otras áreas”

Quiere tranquilizar a los pacientes que aguardan por una intervención al decir que no sobrepasan los 180 días. Que el servicio de traumatología está funcionando “muy bien”, mientras que reconoce que especialidades como dermatología, neurología y urología, cuentan “con pocos profesionales” que cuando se produce incidencias por jubilación y otros “se ocasionan situaciones nada deseadas, como la cancelación de consultas y el tener que reprogramar citas”.

Señala que, ante la imposibilidad de contratar personal, emplean la movilidad, que dice no es la solución, pero sí para acercar la asistencia sanitaria, afirmando que en el caso concreto de Jarrio contabiliza hasta 240 movilidades de profesionales de otras áreas para poder hacer la actividad asistencial de la mejor forma posible.

La solución al problema pasa por la captación de profesionales, y esperan que con la OPA se puedan cubrir determinados puestos como los de anestesistas y neurología

Termina diciendo que están pendientes de Jarrio “que lo seguimos” y que cuando se produce una incidencia activan “un plan de contingencia”. Dijo que entre los años 2013 al 2023 se incrementó la plantilla “en más de un 20 % lo que muestra la apuesta por el hospital de Jarrio. La apuesta está clara”.