Más de uno Luarca 29/08/2024

Fernández fue el impulsor de la feria de la miel de Boal y también creo junto a otros socios la empresa apícola “La Boalesa”. Hace unos años tras la jubilación recibió el premio Cortín a su trayectoria profesional, avalada por incansables esfuerzos para mantener el sector apícola en lo más alto.

Además de apicultor, también ha sido una persona comprometida con el concejo y fue concejal durante varios años en la corporación municipal así como participante activo en varios colectivos culturales y sociales del concejo.

El funeral será mañana viernes a las 17 h en la Iglesia Parroquial de Santiago Apóstol de Boal y posteriormente la sepultura en el cementerio de la parroquia. La capilla ardiente se encuentra situada en el tanatorio de Jarrio en la sala n.º 4.

Solicitan un debate para analizar que clase de turismo se quiere en Asturias, ante la masificación. | Cedida

El Pdte. De la Asociación de exalcaldes de Asturias, Francisco González, ha pedido que se haga un debate autonómico para saber qué clase de turismo se quiere, ante el incremento considerable de visitantes. “Es saber qué turismo queremos, porque yo creo que estamos a salto de mata, no sabemos qué turismo queremos”.

Cuando está a punto de terminar el verano y con unas estadísticas considerablemente al alza en cuanto al turismo se refiere en Asturias, con gente que trata de huir del calor, González, considera que es necesario realizar una reflexión amplia para saber qué clase de turismo queremos. Para ello sugiere un debate en el que esté el Gobierno Regional y los disantos estamentos del sector, brindado también este colectivo su colaboración para aportar sugerencias

“Llega masivo, llega con mucha afluencia, pero debemos de saber ¿qué turismo queremos? Es saber qué turismo queremos, porque yo creo que estamos a salto de mata, no sabemos qué turismo queremos en el interior, no sabemos qué turismo queremos en la costa. Y entonces mientras no haya ese debate, a ver qué turismo es el que queremos. Porque si queremos un turismo que nos llene los acantilados ¡eh!, que tanto preservamos y que en su momento el POLA garantizó para que fuese algo que vendiésemos como un valor natural y paisajístico y de entorno o lo saturamos”.

Sobre la tasa turística, opina “son necesarias” que se tendrá que aplicar por territorios, costeros, para sufragar el mantenimiento y conservación de los espacios verdes y protegidos, “la gente quiere disfrutar, pero cuesta dinero y no se pueden sacrificar a los ciudadanos de aquí”. Es partidario que sea El Principado el que lo gestione para no crear un reino de taifas.

La Fiesta del Pato de Cueva soltara 5 ejemplares el domingo. | Cedida

La Fiesta del Pato de Cueva, en Valdés, soltará este domingo entre 4 y 5 ejemplares que les facilita la Consejería de Medio Rural procedente de centros de recuperación para su inclusión en el habitad natural, tal como adelanto el integrante de la comisión organizadora, José Manuel Peláez.

El evento festivo que tiene su origen de recuperación de la fiesta en los años 40, presenta dos novedades en relación a ediciones pasadas; una es un descenso a nado desde el puente de Canero hasta la Playa y la otra el cierre musical por un grupo local “Vaya Plan”, el resto mantiene el organigrama de siempre.

Peláez, califico el programa de “denso y atractivo para todo el mundo, para disfrutar y pasarlo bien”. Arrancará al mediodía con desfiles de gaitas, le seguirá la carrera de cintas a caballo, para pasar al almuerzo, siguiendo en la tarde la típica cucaña, el I Descenso a Nado a lo largo de poco más de un kilómetro de recorrido en el que se anuncia la presencia de “buenos nadadores que harán reñida la prueba”. La subida al bidón dará paso a la suelta de los patos entre 4 y 5 que les facilita La consejería procedente “de un núcleo zoológico en el que están recuperándose, aprovecharemos para ponerlos en libertad, en el entorno de la ría, que críen”.

Juegos infantiles, el tiro de cuerda, entrega de premios y un cierre final de la jornada que será amenizado por el grupo Vaya Plan, es el resto del programa al que invitar a participar al mayor numero posible de personas.

El resto de la info a modo de titulares:

Fallece Julio Fernández el precursor de la Feria de la miel de Boal. Los funerales por los fallecidos en San Tirso de Abres se celebran hoy. Solo 8 profesionales sanitarios escogen el Área I en los traslados. La Asoc. de exalcaldes de Asturias pide un debate autonómico para saber qué clase de turismo queremos. Medio Rural habilitará ayudas para ganaderos afectados por el mosquito. Acometerán mejoras en el yacimiento de Os Castros en Taramundi y lo declaran BIC.

La Fiesta del Pato de Cueva (Valdés) soltará 5 ejemplares y realizará I Descenso a Nado en honor a Celesto. Foz propone modificar el IB bajando el tipo rústico al 0,54 %. El Principado fija el nuevo horario especial de los agentes medioambientales. Gimena Llamedo presenta los actos del Día de Asturias en Villanueva de Oscos. El Viceconsejero Infraestructuras supervisa la renovación del alumbrado en el puerto de Cudillero. Antón García asistirá esta tarde al concierto de la OSPA en la Iglesia de Cudillero.

Ayto. Boal aprueba definitivamente el presupuesto de este año en 3,7 millones. Industria da vía libre a Viesgo para un nuevo centro de transformación en Lourido (Castropol) y otro en Salcedo (Navia). Coaña recauda en la cata solidaria 580 € para la Asc. Gandulin. Adamo ofrece paquetes de fibra y móvil a precios definitivos desde 19 euros al mes. La noche celta de Porcia contará con cuatro grupos y logra cumplir 40 años. San Tirso de Abres acogerá un curso D´Eonaviego, Gallego-Asturiano de siete sesiones.