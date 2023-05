Más de Uno Luarca 29/05/2023

Óscar Pérez, consigue la máxima representatividad municipal con esa docena de ediles, y más del 64 % de los apoyos. Además, también explica que ha servido para apuntalar al gobierno regional en el medio debacle del Occidente.

“Así que sin duda protagonistas a nivel local, protagonistas a nivel autonómico, porque Valdés apuntala el resultado del PSOE en la circunscripción. Yo creo que debemos estar satisfechos y ahora cargarnos de esa responsabilidad para seguir ejerciendo un trabajo como el que se venía haciendo y que los ciudadanos dieron esa confianza”.

La candidata del PP, María Bueno, achaco la derrota al poco tiempo que tuvieron para confeccionar la formación de la candidatura que tienen una base “sólida” para dentro de cuatro años, por lo que augura “un horizonte cercano en el que Valdés verá ese cambio”.

Por su parte, Daniel Álvarez, de Cs, reconoce que el panorama no pinta nada bien “el resultado obviamente es rotundo, contundente, y muy negativo, no solamente creo que en Valdés, sino que prácticamente a nivel regional y a nivel nacional” lamenta al regreso del bipartidismo.

Foro logra mantener la representatividad en la corporación con la candidata, Carmen Fernández, algo de lo que se congratula. “Nosotros hacemos una valoración positiva porque lo importante pienso que es estar ahí, lo importante es tener la posibilidad de seguir defendiendo las necesidades y darles una solución a las necesidades de los vecinos, y eso lo tenemos, entonces solo puedo agradecer a todos los votantes”.

Hubo vuelco en varios concejos en los que había ya una cierta duda. Gran pérdida de los socialistas en Navia, tras 20 años, regresa el PP y lo hace con 7 concejales, por los 5 progresistas y 1 de IU, la villa de Campoamor tendrá por vez primera una alcaldesa, Ana Fernández, que ya había quedado a las puertas hace 4 años lo consigue ahora, cree que ha sido fruto del trabajo realizado a lo largo de la legislatura.

“Bueno, tengo el honor de ser la primera alcaldesa del municipio de Navia, y bueno, me parece que es algo muy importante que no deja, sino de ser algo real en la sociedad. Lo lógico sería que ya hubiera habido más a estas alturas, pero bueno, no ha sido así, y en este momento me toca a mí dar ese paso, no, y bueno, muy muy orgullosa de hacerlo”.

El PP en Tapia de Casariego vuelve a coger el bastón de mando. | Cedida

Otro concejo en el que hay cambio de la banderola, es en Tapia de Casariego, los populares regresan con mayoría absoluta, dejando al PSOE con 5 concejales por los 6 populares. Foro que venía siendo llave de gobierno desaparece. El futuro alcalde, Pedro Fernández, se muestra muy satisfecho y que es fruto de un trabajo minucioso llevado a cabo casa por casa al que se pudo haber sumado incluso un poco de demérito del gobierno. “Bueno, puede ser un poco de todo. Escuchar a la gente es muy bueno siempre eh, a la gente hay que escucharla muchas veces, aunque te digan lo que no quieres oír porque puede que tengan parte de razón”.

Kiko con "Avante Castropol" le hace una vía de agua al PSOE. | Cedida

Otro municipio que pierde el PSOE en el Occidente tras varias décadas es Castropol, y lo hace por la división interna de los socialistas, el que fuera alcalde de la rosa, presento candidatura independiente con "Avante Castropol" y consiguió 5 concejales, por los 3 del PP y otros tantos del PSOE, Francisco Javier Vinjoy, dijo que era difícil conseguir un resultado así por la trayectoria de los socialistas en el concejo, pero que su ex partido regalo la alcaldía.

“Una derrota gratuita por parte del Partido Socialista ha renunciado a una victoria, y bueno, nosotros lógicamente hemos ofrecido al pueblo una alternativa sólida y así lo ha entendido el pueblo”.

Gerardo Álvarez, la afinidad le acerca al PSOE pero hay mirar un poco todo, no todo es ideología. | Cedida

La otra media sorpresa ha sido Vegadeo en donde el PSOE, que tenía mayoría absoluta, se tendrá que apoyar en IU para gobernar al obtener 5 ediles por los 4 del PP, y 1 de Foro.

Gerardo Álvarez, de Convocatoria por Vegadeo, señala que por fin logran entrar en el Ayto. y que espera la llamada del alcalde, para hablar al respecto, que por afinidad lo tiene claro, pero deja la puerta abierta al primar personas y programas en el ámbito local.

“Sí, es importante ese matiz que me dices por qué efectivamente es así, hay que tener en cuenta un poco de todo, no todo es ideología, vamos”.

En el resto de los municipios no hubo sorpresas, el PP mantiene Coaña, Villayón y San Martín de Oscos, y el resto siguen siendo del PSOE.

Ya hay una dimisión, la del candidato de Boal Activo, Miguel Mojardin, que cede el acta, al no poder cumplir el objetivo que era desalojar a los socialistas, señala que la dispersión del voto crítico les jugó una mala pasada.

Daniel Vega, desalojo a los nacionalistas del consistorio Ribadense. | Cedida

En la parte lucense, el popular Daniel Vega ha conseguido devolver la mayoría absoluta al PP tras años de dominio nacionalista y del PSOE. En Barreiros el BNG podrá seguir gobernando, pactando con el PSDG-PSOE, al empatar a 5 concejales con el PP, en Foz el PSOE logro 7 ediles por los 6 del PP y los 4 del Bloque, en Burela tendrán que reeditar el pacto entre los socialistas y nacionalistas el empatar a 5 las dos fuerzas mayoritarias por los 2 del BNG y 1 SNB.