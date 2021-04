Con Darío Martínez

Más de Uno Luarca 28/04/2021

La Junta de Gobierno Local del Ayto. de Valdés acaba de aprobar las bases y la convocatoria de una segunda línea de ayudas a los emprendedores y autónomos del concejo mediante un fondo de 40.000€. En esta ocasión además de la implantación del emprendedor, premian a los asentados en el municipio, de ahí que podrán optar a esta línea los que estén empadronados entre el 1 de noviembre del año pasado y el 31 de octubre del actual, con un compromiso de permanencia de tres años. La empresa Ence-Energía y Celulosa redujo un 18,4% sus pérdidas entre enero y marzo, hasta los 9,6 M€, merced a un cambio al alza en la tendencia en los precios de la celulosa de hasta un 38% lo que les hace albergar un optimismo de regresar a los beneficios este año. El resultado operativo (Ebitda) del negocio de Celulosa mejoró un 51% interanual en el primer trimestre, hasta alcanzar los 8 M€. Eel resultado del negocio de Energía Renovable, mejoró un 13% en ese periodo, hasta los 9 M€, impulsado por el incremento del 29% en el volumen de generación de energía renovable y la mejora del precio regulado de venta, si bien el Ebitda se redujo un 25% por la desconsolidación de una planta. Los tres grupos políticos en la Diputación de Lugo (PSOE, BNG y PP) rechazaron por unanimidad compartir la toponimia de ría de Ribadeo planteado por el Principado de Asturias, junto con el de ría del Eo. El Bloque, proponente de la propuesta señalo que trata de "defender lo que defiende el Concello de Ribadeo y la provincia: mantener esa toponimia". Y tiene claro que hay que "sumar para no hacer cambios" en la toponimia. El PSOE, dijo que ejecutivo provincial no está "en contra de que los asturianos quieran hablar del Eo". Dejando clara la postura"pero los gallegos defendemos lo que es nuestro y, en este caso, lo que fue siempre fue la ría de Ribadeo. Aquí no hay ninguna duda". El PP, se alineo con la decisión de la Xunta de Galicia, en la defensa de la toponimia actual. "No hay mucho debate. Hay un criterio que es que el nombre de la ría coge el nombre de la población más importante, desde siempre. Lo más importante de las rías es que unen y no que nos debiliten".