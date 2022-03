Más de uno Luarca 21/03/2022

Junior Lombardía, que ejercito de portavoz del colectivo, dejo claro que no pueden afrontar esta subida del gasoil “nos arruina a todos, unos ya están, y a otros no nos queda más que parar. Y claro, la Ministra dice que somos una minoría, sabe que somos una mayoría, porque si fuéramos una minoría no parábamos el país en cuatro días”.

Reprocho lo que consideran “despilfarro” de dinero público en determinados departamentos ministeriales, y que no llegue a los principales afectados por esta coyuntura económica en la que deberían de tomar medidas, ya “que nos dejen trabajar, que reduzcan los ministerios y los sindicatos, que no salieron a la calle para defendernos para nada”.

Niegan ser de la extrema derecha, y que la mayoría de los camioneros “son o eran socialistas” antes de toda esta situación agónica para el sector en la que insiste en que “o paramos o nos arruinamos”. Dice que todo son impuestos y que la gente les apoya porque afecta a todo el mundo.

La huelga de transporte de mercancías en Asturias cumple hoy su primera semana y el Gobierno iniciará una ronda de entrevistas con los afectados para abordar la situación.

Secretario General PSOE-Valdés reclama "sensibilidad" al Gobierno para problemas sectores | Cedida

El secretario general PSOE de Valdés, Óscar Pérez, reclamo hoy “sensibilidad” al Gobierno de la Nación ante la situación de parálisis en varios sectores vitales para la economía como el del transporte, la pesca y la ganadería, por eso les invita a que tengan “un nivel exquisito de responsabilidad” para abordar la difícil situación.

Pérez, dijo que los ciudadanos están en una “situación de legitimidad para pedir a los dirigentes nacionales que son los que tienen capacidad de resolución” para que tomen las medidas y que logren mejorar la vida de las personas en un momento como este.

“Uno siente que tiene que responder, pero es que para eso pagan los ciudadanos a los políticos, a los dirigentes, para que den respuesta a los problemas que se generan”. Dejando claro que en este caso no es responsabilidad directa ni del gobierno regional, ni del nacional. Que se debe a una coyuntura crisis de energía y de combustible en el que el Gobierno “tiene una capacidad para actuar” al reconocer que “no se puede decir que los ciudadanos son los responsables de esta situación".

Sobre si los manifestantes son de extrema derecha, tiene claro que no. Que puede haber agitación de partidos que no está en el gobierno “pero lo que no se puede decir es que todos los manifestantes son de extrema derecha. Yo conozco amigos, familiares, y muchas personas de mi ámbito cercano en esta situación que lo están pasando mal, y acosados por estos precios”. De ahí que invita al Gobierno a que aplique “un nivel exquisito de responsabilidad”.

Termina recordando que la manifestación es un derecho Constitucional y que la situación “es muy difícil” en sectores como el de los ganaderos y pescadores.

Pérez, realizo una valoración muy positiva del 33 Congreso de la FSA-PSOE, en donde se fijaron las directrices del partido para los próximos cuatro años con Barbón al frente. Entre las novedades de la nueva ejecutiva está la presencia de la valdesana, Clara María García Pérez, que se encarga de la secretaria de la lucha contra la violencia machista. La continuidad de Alba Álvarez, en la de Medio Rural, Agricultura y Ganadería. Y la designación de Carlos Valle Ondina, al comité federal.

El resto de la info a modo de titulares:

Los camiones toman la A-8 entre Luarca y Ribadeo solicitando una rebaja de impuestos. La flota pesquera permanecerá amarrada a puerto hasta el miércoles. El campo reclama plan de choque contundente y el fin de la especulación ante el alza de materias primas. Sobre medio centenar de personas asisten al aniversario de Plataforma Xente de Oscos-Eo. Zapico reclama en Vegadeo que el Principado planifique de una vez las necesidades reales en las instalaciones eólicas.

Gondan bota un buque de Servicio de Puesta en Operación para parques eólicos marinos. Plataforma Valles del Navia lamenta que Calvo no quiera reunirse con ellos. La valdesana Clara Mª García elegida secretaria contra la violencia machista del PSOE y Alba Álvarez sigue en Medio Rural. El secretario general PSOE-Valdés reclama sensibilidad al Gobierno de la Nación para con los sectores afectados por incrementos de precios. Proyecto formativo de Ribadeo Suma Emprego ofrecerá formación en inglés básico. Esta tarde, biblioteca popular de Castropol, recibe a Miguel Rodríguez Monteavaro.

La Fiscalía pide dos años de cárcel y multa de más de 4.000 € para un ganadero acusado de provocar un incendio forestal en Villayón. Ayto. Valdés repondrá las luces entre Santiago y Otur con una inversión de 11.000 €. Fundación Edes trata de actualizar los recursos para los alquileres del Programa Volver al Pueblo. Burela brinda 42 huertos de 30 m² en la Avd. Arcadio Pardiñas. Auditorio de As Quintas acogerá en abril concierto de Caamaño&Ameixeiras. Mañana se cierra el ciclo del Ridea sobre el Padre Galo con Antón García. G.M. de Tapia el sábado de cena aniversario.