Más de uno Luarca 18/10/2024

El pleno extraordinario tenía como punto principal abordar la actualización o modificación de las ordenanzas fiscales para el próximo año, en términos generales se mantienen la casi totalidad de ellas y especialmente las de las bonificaciones para las mejoras de fachadas y ocupaciones de vía para esas labores, la generación de empleo y la eficiencia energética en el IBI e ICIO respectivamente.

Los problemas vinieron con la subida del precio en la zona azul de 10 CMS justificada por la concejala de hacienda para "afrontar los gastos que genera". El otro, el recibo de la basura en la zona rural en 0,79 €/mes y en la urbana en 2,78 €/mes, al ir en función del número de las recogidas y apostillar que "lo marca Cogersa", si bien dijo que “puede haber bonificaciones” en función del reciclaje.

La oposición formada por el PP y Foro, ven afán recaudatorio por la mala gestión de la economía municipal. Sobre lo de la basura reprocha de cómo van a reciclar los vecinos si no hay un punto limpio. Que la subida responde a una imposición ministerial de quien no recicla paga, en la que los socialistas, a juicio de la popular María Bueno, no se opusieron. “El partido Socialista sigue metiendo la mano en el bolsillo de los contribuyentes. Aparte esta es una Ley llevada a cabo por una ministra del partido Socialista y a día de hoy, todavía no he visto a ningún socialista levantar la voz ante esta subida de tasas a todos los ciudadanos”.

El pleno aprobó una modificación de crédito por importe de 330.000 € de los que casi 80.000 dijo que son para cumplir una sentencia judicial que obliga al Ayto. a pagar la totalidad del importe de la adjudicación a la empresa que acometió la reforma del Barrio de las Arroxinas, algo que no hizo al considerar que estaba incompleta la actuación.

La popular, lamento esta situación a la vez que dijo que se retrae del plan de caminos una partida de 30.000 € “como siempre castigando a la zona rural”. Votaron en contra por estas cosas y también por no aportar un informe técnico que justifique una partida de 78.000 € que han reservado para imprevistos de actuaciones de obras hasta finales de año.

Lamento que las dos mociones que presentaron sobre la universalidad de correos y la relativa a la disponibilidad de una conectividad de internet y de telefonía móvil en el concejo no contasen con el respaldo del gobierno. Sobre la segunda comento que tendría que estar “hiperconectado en el año 2023” en unas declaraciones achacadas al alcalde, y que en la actualidad acabando el 24 existen “graves” deficiencias en la telefonía móvil y muchos pueblos sin conexión de internet.

Ence y Share Tex reciclaran químico textil mediante una nueva tecnologia. | Cedida

Ence y ShareTex han realizado con éxito las primeras pruebas de reciclado químico textil a través de una tecnología que no precisa de alta presión, temperatura, ni tampoco emplea disolventes tóxicos en la planta piloto que van a poner en marcha en As Pontes y permitirá la fabricación de fibras textiles recicladas.

En el marco de estas pruebas, se ha abordado un proceso que permite recuperar una mayor gama de productos que el reciclado mecánico tradicional, entre los que se encuentran aquellos cuya composición presenta mezcla de componentes (como sucede en la mayoría de los productos textiles), integrándolos de nuevo en la cadena de valor textil o en productos de alto valor añadido.

Se trata de un proyecto estratégico para Ence, ya que se alinea con la apuesta de la compañía por la minimización del uso de recursos naturales, así como un proyecto clave en la estrategia de ShareTex para comercializar su tecnología.

El resto de la info a modo de titulares:

PP-Valdés reprocha al PSOE de meter la mano en el bolsillo de los vecinos con subidas de la zona azul y la basura. Alcalde Tapia espera que el nuevo consultorio este operativo en 2027. Ence y ShareTex realizan con éxito las pruebas de reciclado químico textil en la planta de As Pontes (A Coruña). Nestlé abre la producción de solución nutricional Meritene Drink, en Sebares, tras una inversión de 7 millones. La I Moto Fabada Solidaria de Apretalle el Corno en Valdepares puede ser hasta 340 comensales.

Comienzan las obras de ampliación de la escuela infantil de Luarca. El Ministerio responde a senadores populares lucenses que no encenderá las luces de las rotondas do Lobo, en Barreiros, de no producirse accidentes. Villanueva de Oscos convoca el XXIV Certamen Nacional de Pintura Rápida con 1.375 € en premios. Un total de 16 establecimientos participarán en las VII jornadas gastronómicas Asturias en Ribadeo. Decenas de personas dejaron su voz en el Proyecto Nós, que recalo en Ribadeo.

Ministerio elabora un mapa de carreteras para reducir el transporte de viajeros, Navia-Vigo en 2:06 h. PP-Foz reprocha al alcalde de haber dejado fuera al BNG en la reunión con Delegado Gobierno y no hablar sobre el dragado. Ribadeo solicita a la Diputación 50.000 € para los actos especiales con motivo del X aniversario del Ribadeo Indiano. El albergue de peregrinos de Tapia contabilizo 1.100 peregrinos de julio a finales de septiembre.

Pdta. PP-Valdés supedita la celebración del congreso local a la dirección del partido, y brinda disponibilidad para repetir cargo. Pdte. Congreso y de la Junta Gral. del Principado en Vegadeo. Antón García se reúne con el alcalde de Tapia de Casariego. Secreta. Gral. PP-Galicia Paula Prado entrega premios relativos a las fiestas de as San Lucas en Mondoñedo. Pdte. PP-Asturias Álvaro Queipo acudirá al congreso de El Franco. Roció Allande asistirá a la charla sobre el ELA en La Caridad. Conselleira do Medio Rural supervisa obras en Remourelle (Ribadeo) con inversión de 315.000 €.