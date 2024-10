Más de uno Luarca 17/10/2024

Según desvelo tiene "un pacto" con el alcalde de llegar a la mitad de la legislatura, alcanzado ese punto analizara la situación. El motivo que justifica esa revisión se debe a la situación laboral ante el incremento de trabajo en el negocio que regenta, especialmente comento desde la pandemia al cambiar la forma de relacionarse la gente con las administraciones y requerir más de sus servicios.

La edil recuerda que no está liberada, que tiene negocio privado y que además es la Pdta. De la Parroquia Rural de Trevias, además de ser la secretaria general del PSOE de Valdés y que “a veces veo complicado hacerlo todo”. Pero pese a ello desmiente que va a dejar el cargo de forma inminente “y eso no es así, ni mucho menos”.

Como secretaria del PSOE acudirá al 41 congreso Nacional del partido que se celebrará en Sevilla, como vocal. Dijo estar convencida de que servirá “para intentar zanjar todas estas rumorologías y ver la situación que realmente tiene el partido. Yo sinceramente creo que mientras no haya nada en firme, como no lo hay hasta ahora, porque volvemos a lo mismo, se está investigando, pero no hay nada concreto, no como en algún otro partido que hay sentencias sí o sí”

El encuentro añade servirá para “reunirse y dialogar” y que el partido saldrá refortalecido para la ciudadanía” al estar para trabajar y mejorar la sociedad. Sobre su dimisión en este cargo lo zanjo con “no es un tema que me lo planteo ahora, y se revisara en junio”. Sobre la opción de presentarse como alcaldesa, lo dejo en el aire. “No es un tema que esté sobre la mesa ahora mismo, no digo ni que sí, ni que no, porque yo nunca me lo he planteado sinceramente. Creo que cada decisión tiene que venir acorde al tiempo en el que se debe”. Llegado el momento lo tendrá que analizar por lo expuesto anteriormente del negocio y los distintos cargos que ostenta.

Vegadeo vuelve a inundarse y con temor ante las próximas pleamares. | Cedida

El alcalde de Vegadeo hace un llamamiento a la población de “prudencia” de cara a las próximas pleamares y especialmente de mañana al haberse producido inundaciones este miércoles “que han superado las previsiones iniciales”. La de mañana podría ser la más alta.

Vegadeo volvió a padecer inundaciones en las calles próximas al río Monjardín, en la pasada tarde, y hoy se podría repetir con el coeficiente de la marea de 114, unido al incremento del nivel de los ríos debido a las lluvias registradas en las últimas horas.

El barrio del Fondrigo, y hasta siete calles, al que se suman los aparcamientos del parque del Medal, se recomiendan precauciones. Hasta el lunes 21 estará cortado el acceso a la C/ Travesía del Monjardin (por la calle Rosalía de Castro) al ser zonas inundables.

El consistorio activo un dispositivo especial y colocó sacos de arena en los puntos más conflictivos, lo que está evitado males mayores. Cesar Álvarez, hace un llamamiento a los vecinos ante una de las posibles mareas más altas registradas hasta la fecha.

“Podemos tener una de las maneras más grandes de toda la historia, porque las condiciones de baja presión de borrasca, también van a ayudar a que esas condiciones se den por la tarde. Entonces en ese sentido no es grato para nadie, pero sí que hay que prevenir elevando al máximo todo aquello que pueda causar daño. Y sobre todo a las personas evitar de tomar riesgos innecesarios, porque sí que contra la marea no podemos luchar si no tenemos una infraestructura en condiciones”.

Estas pasan por los proyectos de la marisma y el de la protección de defensa de Vegadeo de los que se encargarían de ejecutar Costas y la CHC, de los que siguen esperando y reclamando.

El resto de la info a modo de titulares :

La concejala Valdesana socialista Sandra Gil desmiente su marcha inminente, pero sí hará una revisión de continuidad en la mitad de la legislatura. Alcalde Vegadeo advierte a los vecinos de adoptar precauciones ante las mareas próximas que podrían ser las más altas de la historia. El borrador de pesca propone vedar para el año que viene en el río Mállene, y los arroyos Chabachos y La Vieya, en Valdés. Alcalde Tapia quiere poner en valor el castro El Castelo del Esteiro, la pretensión excavarlo en su totalidad. Desciende la T 3,12 °C en Luarca en septiembre y 5 l menos según MeteoLuarca.

Alcalde Foz traslada los desprendimientos costeros al delegado del gobierno y a ADIF. Vegadeo selecciona los 3 eslóganes más votados para elegir uno para la LX Feria de Muestras. La escuela de salud de Castropol abordará los trastornos del sueño con la psiquiatra Icíar Abad Acebedo. El castropolense Manuel Villares Arias ya tiene la piedra ‘Stolpersteine’ frente a su casa. La IV edición de FéminAs recorrerá varias localidades del Occidente. Foz rehabilita caminos en Mañente por un importe de 50.000 euros. Alcalde Vegadeo asegura que Maruja, representa todos los valores del mundo rural.

Ministerio convoca ayudas por la parada pesquería de la xarda con 1,6 millones. Axuntar otorga los premios Folgueiras a Carlos Varela y Xoan Barro. Fundación Edes celebrará la XII Marcha Eco Solidaria este sábado. El Pdte. de la Junta General acudirá al acto institucional en Castropol del Pdte. del Senado. Enrique Rodríguez Nuño participará en el XVII Encuentro de Mayores de Valdés. Consejero Medio Rural entrega títulos parcelarios en Villanueva de Oscos y Taramundi.