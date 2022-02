Más de uno Luarca 15/02/2022

Señalo que el tipo de obra que va a comenzar suele ser “lenta, difícil y tortuosa” pero que están en el camino real para que en torno al año y medio pueda ser una realidad este nuevo servicio municipal para los ciudadanos y tan demandado en la Villa.

Deja claro que asume “una responsabilidad no generada", pero en el fondo desagradable “dos millones para no tener nada”. Le toco coger la gestión de ese edificio con un derribo por orden judicial al no hacer las cosas bien sus antecesores en el cargo.

“Ahora toca rescatar el espacio, poner final a una de las etapas más negras en la gestión del municipio, y dar en el clavo”. En ese sentido dijo que el trabajo esta “afinado, muy meditado y todo en línea” con los directores de obra y la propia empresa adjudicataria, para poder alcanzar el desarrollo de la actuación de una manera que llega a definir de exquisita.

"Lo que se debería de haber hecho hace tantos años, se va a hacer ahora, y seguro que se va a hacer bien, como suele hacer esta corporación".

Termina reconociendo que se lleva una decena de años de retraso y “un derroche impresionante de dinero público tirado en un pozo negro debido a la gestión publica mal llevada”.

Recuerda que el complejo dispondrá de un auditorio de más de 200 butacas, tres salas de exposiciones, una fija para los cuadros de la CNAL, y dos itinerantes.

Ence-Navia y trabajadores tratan de pulir diferencias de contratación laboral. | Cedida

Ence-Navia, señala que ha mantenido en todo momento “abierto el diálogo” con los representantes de los trabajadores para “encontrar soluciones” que permitan atender las necesidades del negocio, manteniendo en todo momento los compromisos con las personas y el entorno, y sin descuidar la eficiencia, de cara a mantener la competitividad de la Biofábrica de Navia.

Es la respuesta al anuncio del Comité de Empresa del inicio de una huelga indefinida que contempla la reducción de 8 h diarias de la producción desde el lunes 21 por la diferencia que existe en la negociación de la consolidación de 14 contratos laborales temporales en indefinidos o fijos discontinuos.

El Pdte. Javier Rodríguez, dijo que si la empresa está abierta al diálogo, “no habría problema para pulir la diferencia que existe” con 14 trabajadores de turnos a los que les pide cambiar de los 8 meses que trabajan al año, hasta los 10, cuando en la realidad afirma que llegan a los 11 meses.

Cuantifica el rendimiento económico máximo que le supone esta variante a la empresa de unos 32.000 € anuales, matizando que esa cantidad “es una cuarta parte de un día de huelga en producción convocada”.

Explico que todo este problema responde a la nueva Ley laboral que trata de reducir la precariedad de los trabajadores eventuales consolidando los contratos. Dijo que la empresa para esquivar la normativa tiene a la gente veterana desde noviembre en casa, y que no tiene previsión de llamarlos en 6 mees.

El último cartucho para desbloquear el problema será este jueves en la reunión que se celebrara en el SMAC.

Sobre el desarrollo de la parada técnica, comenta que marcha “normalmente” con el refuerzo de las contratas exteriores que supone la presencia de unas 1.200 personas. Anuncia que esta semana ya están con el proceso de arranque, para el domingo iniciar la reactivación empresarial.

El resto de la info. a modo de titulares:

Alcalde Valdés anuncia que en breve comenzara la obra del Cine Goya, reconoce que ha sido un derroche impresionante de dinero. Ence-Navia señala que tiene abierto el diálogo con los representantes de los trabajadores. Pdte. Comité empresa Ence-Navia dice que si es así no habrá problema para acuerdo en diferencias contratos laborales. Ribadeo saco a licitación las obras de mejora de la escuela vieja de Ribadeo con 23.000 €. Asturias Ganadera pide al Principado cambiar protocolos en incendios para evitar acusaciones sin fundamento.

El Bosque-Jardín de Luarca contabiliza desde la puesta en marcha 39.000 visitas, esperan en una década alcanzar las 50.000. Alcalde Vegadeo se reúne con Pdte. Principado. SESPA adjudica dos plazas para Jarrio en destino de movilidad voluntaria estatutarias de cardio y médico de admisión. Los precios bajan en Asturias un 0,5% en enero. La Pdta. de FADE se reunirá mañana en Navia con los empresarios del Noroccidente. La Plataforma Valles del Navia se reúne hoy con varios grupos parlamentarios.

Concejala Servicios Sociales Navia destaca el trabajo de las 12 trabajadoras de ayuda a domicilio al no tener lista de espera. El espectáculo dirigido por Alberto San Juan 'Nueva York en un poeta' el viernes en el Fantasio de Navia. La Biblioteca de Busto acogerá la presentación del poemario “Trazos en Resguardo” de Carlos Cuesta Calleja. Acisa hace públicos los números de los ganadores de la campaña de San Valentín 4.266. 1.989 y 2.624. Medio Ambiente levantó hoy las actas de ocupación de terrenos en Castañeras (Cudillero) para la EDAR.

Parroquia Rural de Ballota cede la cesión privativa o aprovechamiento especial de tributo de instalaciones de transporte de energía al Principado. Ayitos. de Castropol y Tapia renuevan los convenios recaudación de tributos con El Principado. Elena Sierra y Manuel Rouco elegidos para la Comisión de Medio Ambiente del PP-Galicia. Ayto. Vegadeo renueva el convenio del Centro Asesor de la Mujer con subvención de casi 79.000 €. Elena Sierra critica al Ayto. Ribadeo por inacción en la iluminación de las rotondas a la entrada de la Villa. G.M. Estoupo de Luarca el domingo de ruta por Amieva.